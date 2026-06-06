Diplomohet gjenerata 2026 e Kolegjit Universum në Ferizaj, ndahen 5 bursa studimi
Në një atmosferë festive dhe plot emocione, Kolegji Universum në Ferizaj organizoi Ceremoninë e Diplomimit 2026, duke shënuar një moment të rëndësishëm për studentët që përfunduan me sukses rrugëtimin e tyre akademik.
Ceremonia mblodhi studentë, familjarë, staf akademik dhe mysafirë të shumtë, të cilët së bashku festuan arritjet e gjeneratës 2026. Për të diplomuarit, kjo ditë përfaqësonte jo vetëm përmbylljen e viteve të studimit, por edhe fillimin e një kapitulli të ri profesional dhe personal.
Gjatë ceremonisë u vlerësua puna, përkushtimi dhe këmbëngulja e studentëve, të cilët përgjatë viteve të studimit kanë ndërtuar njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për t’u përballur me sfidat e tregut të punës dhe për të dhënë kontribut në shoqëri.
Një moment i veçantë i ngjarjes ishte pjesëmarrja e filantropit të njohur dhe Drejtorit të Golden Eagle, z. Shaqir Palushi. Në fjalën e tij, ai uroi të diplomuarit për suksesin e arritur dhe i inkurajoi ata që të vazhdojnë të investojnë në zhvillimin e tyre profesional dhe personal.
Në shenjë mbështetjeje për arsimin dhe të rinjtë, z. Palushi ndau edhe pesë bursa studimi për gjeneratën e re 2026/27, duke dëshmuar edhe një herë përkushtimin e tij të vazhdueshëm për fuqizimin e të rinjve dhe avancimin e arsimit.
Nga Kolegji Universum u shpreh krenaria për sukseset e studentëve dhe mirënjohja për besimin që ata kanë treguar ndaj institucionit gjatë viteve të studimit.
Ceremonia e Diplomimit 2026 u mbyll me urime për të gjithë të diplomuarit, të cilëve iu dëshiruan suksese të reja në karrierë, studime të mëtejshme dhe në çdo sfidë që i pret në të ardhmen.
Për më shumë informata rreth bursave të studimit, programeve akademike dhe mundësive për regjistrim në Kolegjin Universum – Ferizaj, të interesuarit mund të ndjekin faqet zyrtare të Kolegjit Universum Ferizaj në rrjetet sociale ose të kontaktojnë përmes emailit ferizaji@universum-ks.org dhe 044 725 675.