DIKTATURAT
Minitregim nga: Jorge Luis Borges
Përktheu: Bajram Karabolli
Diktaturat nxitin shtypjen, diktaturat ushqejnë servilizmin, diktaturat prodhojnë mizorinë; më i neveritshmi është fakti që ato mëkojnë idiotizmin. Diktatura ka ushtarë të urdhëruar që u merret goja, portrete udhëheqësish, njerëz që rrojnë dhe vdesin me paracaktim, ceremoni të njëjta, disiplinë të egër për të uzurpuar vendin e shkëlqimit ...
Të luftojë këto monotoni të trishtuara është një nga detyrat e shumta të shkrimtarit.
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