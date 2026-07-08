ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Minitregim nga: Jorge Luis Borges
Përktheu: Bajram Karabolli

Diktaturat nxitin shtypjen, diktaturat ushqejnë servilizmin, diktaturat prodhojnë mizorinë; më i neveritshmi është fakti që ato mëkojnë idiotizmin. Diktatura ka ushtarë të urdhëruar që u merret goja, portrete udhëheqësish, njerëz që rrojnë dhe vdesin me paracaktim, ceremoni të njëjta, disiplinë të egër për të uzurpuar vendin e shkëlqimit ...

Të luftojë këto monotoni të trishtuara është një nga detyrat e shumta të shkrimtarit.

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