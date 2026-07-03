Dhunuan një 14 vjeçar, policia privon nga liria tre persona nga Shkupi
MPB ka bërë të ditur se është ngritur kallëzim penal ndaj personave nga Shkupi nën dyshimin se kanë sulmuar një fëmijë të moshës 14-vjeçare.
Siç tha MPB, gjatë sulmit është përdorur një mjet i fortë, ndërsa me një mjet të mprehtë viktimës i janë shkaktuar lëndime.
Ata bën të ditur se në vendin e ngjarjes është gjetur thika me të cilën është kryer vepra penale, e që më aps është dërguar për ekspertizë
“Kallëzim penal ndaj tre personave nga Shkupi për kryerjen e veprës penale “dhunë ndaj fëmijës”.
SPB Shkup – Njësia për Kriminalitet të Dhunshëm ka paraqitur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike Shkup kundër J.J. (19), V.S. (23) dhe V.A. (19), të gjithë nga Shkupi, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale “dhunë ndaj fëmijës”, sipas nenit 201-a të Kodit Penal.
Sipas kallëzimit, më 22.06.2026, rreth orës 23:50, në rrugën “Finska”, në park, të denoncuarit kanë sulmuar fizikisht një të mitur 14-vjeçar.
Gjatë sulmit është përdorur një mjet i fortë, ndërsa me një mjet të mprehtë viktimës i janë shkaktuar lëndime.
Nëpunësit policorë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe është gjetur thika me të cilën është kryer vepra penale dhe është dërguar për ekspertizë, ndërsa pas masave të ndërmarra, të dyshuarit janë privuar nga liria dhe me ta është zhvilluar bisedë zyrtare”, njoftoi MPB.