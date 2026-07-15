Dhunoi anëtarët e familjes, kallëzim penal ndaj një personi nga Kumanova
SPB Kumanovë ngriti kallëzim penal ndaj P.C. (56) nga Kumanova, mbi dyshime të bazuara për kryerje të veprës penale "rrezikim i sigurisë", sipas nenit 144, paragrafi 3 të Kodit Penal.
"I kallëzuari, për një periudhë më të gjatë kohore, nën ndikimin e alkoolit, ka ushtruar dhunë psikike dhe fizike ndaj anëtarëve të familjes së tij, ndërsa më 11.07.2026 ka keqtrajtuar psikikisht bashkëshorten e tij dhe ka tentuar ta sulmojë fizikisht".
"P.C. është dërguar në Spitalin Psikiatrik në Demir Hisar", thonë nga MPB.
Top Lajme
Jobs
Real Estate