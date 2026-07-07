Dezinsektimi i dytë në Tetovë më 15 korrik, komuna me rekomandime për qytetarët
Komuna e Tetovës informon se të mërkurën, më 15 korrik 2026, do të kryhet dezinsektimi i dytë hapësinor në territorin e qytetit, në përputhje me Programin për Zbatimin e Masave të Dezinsektimit, me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik.
Komuna njofton se aktiviteti do të kryhet nga një operator i autorizuar, sipas planit operativ të miratuar, dhe procesi do të mbikëqyret nga përfaqësues të autorizuar të vetëqeverisjes lokale.
Komuna e Tetovës u bëri thirrje qytetarëve që të respektojnë rekomandimet e ekipeve që do të punojnë në terren. Rekomandohet që dritaret e ndërtesave të banimit dhe biznesit të mbahen të mbyllura gjatë spërkatjes, të shmanget qëndrimi i panevojshëm jashtë dhe të ndiqen të gjitha udhëzimet e dhëna nga shërbimet kompetente.
Apel i veçantë u bëhet edhe bletarëve, të cilët duhet të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur kolonitë e bletëve në kohën e duhur, me qëllim shmangien e dëmtimeve të mundshme gjatë trajtimit.
Komuna e Tetovës thekson se dezinsektimi është pjesë e aktiviteteve të rregullta për të zvogëluar numrin e insekteve dhe për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve gjatë periudhës së verës.