Derivate FALAS në Shell, vetëm në Interex (lexo për më shumë)
Blerjet e përditshme tani mund t’ju sjellin më shumë se produkte në shportë. Më 26 dhe 27 qershor, Interex dhe Shell vijnë me një mundësi shpërblyese për të gjithë konsumatorët, ku çdo blerje në Interex mund të kthehet në përfitim direkt për furnizim me karburant në Shell.
Gjatë këtyre dy ditëve, të gjithë klientët që realizojnë blerje në vlerë prej 100 euro e më shumë në një faturë të vetme në Interex, përfitojnë 5 euro karburant falas në Shell.
Rregullorja është e thjeshtë:
- Shpenzo 100€ ose më shumë në Interex.
- Skano QR Code-in e pranuar.
- Shfrytëzo bonusin tënd që shfaqet në aplikacionin Shell.
- Voucheri është i vlefshëm deri më 15 korrik.
Sa më e lartë të jetë vlera e faturës, aq më i madh është përfitimi:
Me faturë 100€ – përfitoni 5€ karburant falas
Me faturë 200€ – përfitoni 10€ karburant falas
Me faturë 300€ – përfitoni 15€ karburant falas
Përfitimi maksimal është 15 euro karburant falas, ndërsa oferta vlen për faturat e realizuara gjatë datave 26 dhe 27 qershor.
Ky bashkëpunim mes Interex dhe Shell sjell një arsye më shumë për t’i planifikuar blerjet me kohë: mbushni shportën në Interex dhe përfitoni karburant falas në Shell.
Më 26 dhe 27 qershor, blini në Interex dhe përfitoni karburant falas në Shell – sepse blerjet tuaja tani ju çojnë edhe më larg.