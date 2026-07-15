Deputeti i Budenstagut: Serbia duhet ta shkarkojë menjëherë ministren Paunoviq
Deputeti i Bundestagut gjerman nga radhët e Partisë Socialdemokrate të Gjermanisë (SPD), Adis Ahmetoviq, ka reaguar ndaj deklaratave të ministres serbe Snezhana Paunoviq, duke i cilësuar ato si të papajtueshme me vlerat evropiane.
Ahmetoviq ka thënë se shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Serbinë, e kanë vendin në Bashkimin Evropian, por ka theksuar se nacionalizmi dhe gjuha e urrejtjes nuk kanë vend në komunitetin evropian të vlerave.
“Po, shtetet e Ballkanit Perëndimor i përkasin BE-së. Kjo përfshin edhe Serbinë. Por një frymë nacionalizmi dhe urrejtjeje, që vjen nga disa qeveri, nuk ka vend në komunitetin tonë evropian të vlerave”, ka shkruar Ahmetoviq.
Sipas tij, një qasje e tillë po dëmton procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe përpjekjet për ta bërë Unionin më të fortë.
“Ky mentalitet e torpedon procesin që BE-ja të rritet dhe të bëhet edhe më e fuqishme. Shenja e duhur nga Beogradi do të ishte shkarkimi i menjëhershëm i ministres Paunoviq”, ka deklaruar deputeti gjerman.
Reagimi i tij vjen pas deklaratave të ministres serbe të Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, Snezhana Paunoviq, për "spastrim etnik", e cila ka shkaktuar reagime të shumta me qëndrimet e saj lidhur me Kosovën./Telegrafi.