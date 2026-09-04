Depozitë e re promocionale nga ProCredit Banka me normë interesi fikse deri në 3,65%
Kursimi juaj meriton normë të lartë interesi, deri në qiell!
Mjetet që nuk i përdorni sot mund të fillojnë të punojnë për ju që tani.
Oferta promocionale nga ProCredit ofron një normë interesi fikse që nuk duhet ta humbni:
- deri në 3,65% normë interesi fikse për depozitat në denarë, me afat depozitimi deri në 25 muaj;
- deri në 2,75% normë interesi fikse për depozitat në euro, me afat depozitimi deri në 25 muaj.
Në këtë mënyrë, mjetet që momentalisht nuk ju nevojiten fitojnë mundësinë t'ju sjellin një përfitim shtesë, me një normë interesi të garantuar që më parë.
Depozitoni mjetet në mënyrën që ju përshtatet
Hapni Depozitën tuaj Promocionale në mënyrën që ju përshtatet më së shumti.
Depozitën mund ta hapni shpejt, në mënyrë të sigurt dhe të thjeshtë:
- në degën më të afërt të ProCredit Bank;
- online, përmes pcb.mk
- përmes aplikacionit mobil të ProCredit Bank.
Nëse ende nuk keni llogari në ProCredit Bank, mund së pari të hapni llogari online, e më pas ta shfrytëzoni ofertën për Depozitën promocionale. Shuma minimale për depozitë me afat, me pagesë mujore të interesit, është 6.000 denarë / 100 EUR.
Është koha e vërtetë që paratë tuaja të fillojnë të punojnë për juZgjidhni opsionin që ju përshtatet dhe hapni depozitë në degë ose online – aty ku ndodheni. Mësoni më shumë rreth ofertës dhe hapni depozitë sot!