Denise Richards fiton gjyqin: Kërkesa për të mbledhur borxhet nga ish-bashkëshorti i saj Aaron Phypers refuzohet
Aktorja amerikane Denise Richards fitoi një gjyq në mosmarrëveshjen që lidhet me borxhet e ish-bashkëshortit të saj Aaron Phypers, vendosi gjykata në Los Angeles.
Sipas dokumenteve gjyqësore të publikuara nga mediat e huaja, një gjykatë në Los Angeles hodhi poshtë një kërkesë nga Byroja e Rregullimit të Kreditorëve që asetet e Richards, duke përfshirë pagat dhe burime të tjera të të ardhurave, të përdoren për të shlyer borxhet e ish-partnerit të saj.
Gjykatësi vendosi në vendim se Richards nuk ishte financiarisht përgjegjëse për borxhet e krijuara nga Phypers para ose gjatë martesës së tyre gjashtëvjeçare. Gjithashtu u theksua se aktorja nuk mori pjesë në krijimin e këtyre detyrimeve, prandaj ajo nuk mund të jetë e detyruar ligjërisht t'i shlyejë ato.
Kërkesa e kreditorit u refuzua "pa paragjykim", që do të thotë se ajo mund të rishqyrtohet në një formë tjetër.
Byroja e Rregullimit të Kreditorëve kishte argumentuar më parë se Richards duhet të jetë përgjegjëse për një pjesë të borxhit që i detyrohej bashkëshortit të saj, me të cilin ajo u divorcua në vitin 2025.
Phypers deklaroi më parë në gjykatë se borxhet e tij arrijnë në total rreth 850,000 dollarë, duke përfshirë qiranë e papaguar, kreditë, kostot e hapësirës së zyrës dhe tarifat ligjore.
Ndërkohë, gjykata i dha atij mbështetje të përkohshme bashkëshortore, sipas së cilës Richards paguan 5,000 dollarë në muaj, si dhe 30,000 dollarë për shpenzime ligjore.
Çifti u nda verën e kaluar dhe Richards më parë mori një urdhër ndalimi të përhershëm kundër Phypers, mes akuzave për abuzim që ai i mohoi.
Phypers po përballet gjithashtu me akuza penale, duke përfshirë akuzat për abuzim bashkëshortor dhe manipulim të dëshmitarëve, ndërsa në një rast të veçantë ai është urdhëruar të paguajë 160,000 dollarë për mashtrim të dyshuar. /Telegrafi/