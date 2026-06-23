Demi i arratisur terrorizoi kalimtarët, lëndoi tre prej tyre në rrugët e Changsha të Kinës
Një ngjarje e pazakontë dhe e rrezikshme ka ndodhur në qytetin Changsha, ku një dem i arratisur nga një treg i shumicës ka shkaktuar panik në rrugë duke lënduar disa kalimtarë.
Sipas raportimeve, kafsha doli papritur nga zona e tregut dhe filloi të vrapojë nëpër një rrugë të ndriçuar të qytetit, duke përplasur disa persona dhe duke i hedhur në tokë.
Tre kalimtarë u lënduan, por gjendja e tyre u raportua si e qëndrueshme në spital.
A yellow ox waiting to be slaughtered reportedly escaped from a market in Changsha, Hunan, and injured three pedestrians.
One person suffered rib fractures, while another showed no obvious injuries. Police later shot the ox dead at around 2:53 a.m., local media said. pic.twitter.com/PreSfvHcXN
— China Perspective (@China_Fact) June 22, 2026
Autoritetet ndërhynë shpejt, duke rrethuar zonën për të shmangur rrezik shtesë, ndërsa policia në fund e neutralizoi kafshën rreth orës 3 të mëngjesit, gati dy orë pas incidentit.
Ngjarja ka ngritur shqetësime për sigurinë në tregjet e kafshëve dhe menaxhimin e tyre në zonat urbane. /Telegrafi/
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