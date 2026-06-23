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Një ngjarje e pazakontë dhe e rrezikshme ka ndodhur në qytetin Changsha, ku një dem i arratisur nga një treg i shumicës ka shkaktuar panik në rrugë duke lënduar disa kalimtarë.

Sipas raportimeve, kafsha doli papritur nga zona e tregut dhe filloi të vrapojë nëpër një rrugë të ndriçuar të qytetit, duke përplasur disa persona dhe duke i hedhur në tokë.

Tre kalimtarë u lënduan, por gjendja e tyre u raportua si e qëndrueshme në spital.

Autoritetet ndërhynë shpejt, duke rrethuar zonën për të shmangur rrezik shtesë, ndërsa policia në fund e neutralizoi kafshën rreth orës 3 të mëngjesit, gati dy orë pas incidentit.

Ngjarja ka ngritur shqetësime për sigurinë në tregjet e kafshëve dhe menaxhimin e tyre në zonat urbane. /Telegrafi/

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