Daniela Dimovska zgjidhet kryetare e Gjykatës Penale të Shkupit
Gjyqtarja Daniela Dimovska u zgjodh Kryetare e Gjykatës Themelore Penale të Shkupit në seancën e sotme të Këshillit Gjyqësor.
Vendimi u mor pas një procedure të shpalljes publike, për të cilën u paraqitën aplikime nga dy kandidatë - Daniela Dimovska, gjyqtare dhe ushtruese e detyrës së kryetares së Gjykatës Themelore Penale të Shkupit, dhe Ivica Stefanovski, gjyqtar në të njëjtën gjykatë.
Kryetari i Komisionit të Përzgjedhjes, Ivica Nikolovski, informoi se të dy aplikimet ishin në rregull dhe kandidatët i kaluan testet dhe intervistat e planifikuara. Pas miratimit të raportit dhe votimit, Dimovska u zgjodh kryetare.
Dimovska u zgjodh ushtruese e detyrës së kryetares së Gjykatës Themelore Penale të Shkupit një vit më parë. Më parë ajo ishte gjyqtare në Departamentin për Krim të Organizuar dhe Korrupsion në të njëjtën gjykatë.