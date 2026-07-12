Dalin pamjet e sulmit të SHBA-së në Iran, tensionet vazhdojnë të rriten
Janë publikuar pamje që tregojnë sulmet ajrore të ushtrisë amerikane ndaj objektivave në Iran, në një tjetër përshkallëzim të konfliktit mes Uashingtonit dhe Teheranit.
Sulmet u konfirmuan më herët nga Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), e cila njoftoi se operacioni u ndërmor pasi forcat e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) sulmuan një anije kontejnerësh me flamur të Qipros në Ngushticën e Hormuzit.
Sipas CENTCOM, sulmet kishin në shënjestër objekte ushtarake iraniane dhe synonin të dobësonin aftësinë e Iranit për të sulmuar anijet tregtare që kalojnë në një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë.
Pas sulmeve amerikane, Irani reagoi me një valë sulmesh me raketa dhe dronë ndaj objektivave në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrein dhe Kuvajt, ndërsa pretendoi se kishte goditur edhe objektiva amerikane në Jordani dhe Oman.
Ndërkohë, tensionet në rajon mbeten të larta.
Qendra e Operacioneve Tregtare Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) ka ngritur nivelin e kërcënimit në Ngushticën e Hormuzit në kategorinë "të rëndë", nivelin më të lartë të rrezikut për transportin detar, megjithëse ka bërë të ditur se një korridor jugor për lundrim vazhdon të jetë i hapur.
Publikimi i pamjeve të sulmeve amerikane vjen në një kohë kur frika për një zgjerim të konfliktit në të gjithë Gjirin Persik vazhdon të rritet. /Telegrafi/