Cycle Kosovo for Children mbledh 16,000 € për Klinikën e Pediatrisë, vazhdon fushata drejt synimit prej 25,000 €
Edicioni i 12-të i Cycle Kosovo for Children (CKC), i organizuar në partneritet me Action for Mothers and Children (AMC), ka mbledhur 16,000 € për blerjen e pajisjeve mjekësore që mbështesin fëmijët me gjendje kritike shëndetësore dhe fëmijët me diabet.
Mbledhja e fondeve vazhdon online gjatë muajit korrik për të arritur synimin prej 25,000 €, me qëllim përmirësimin e shërbimeve në repartet e Kujdesit Intensiv dhe Endokrinologjisë në Klinikën e Pediatrisë në Prishtinë.
Nga 18 deri më 21 qershor, më shumë se 40 çiklistë të përkushtuar përshkuan mbi 500 kilometra dhe mijëra metra ngritje, duke dëshmuar përkushtimin e tyre për përmirësimin e kujdesit shëndetësor për fëmijët në Kosovë. Ceremonia përmbyllëse në Miqt Pub në Prishtinë përfshiu një lojë shorte bamirës, ku të ardhurat kontribouan në shumën e përgjithshme të mbledhur.
“Për dymbëdhjetë vite, Cycle Kosovo for Children ka treguar se çfarë mund të arrihet kur njerëzit bashkohen për një qëllim të përbashkët,” tha drejtorja ekzekutive e AMC-së, Rina Demiri Spahija. “Përkushtimi i çiklistëve tanë dhe bujaria e mbështetësve tanë na kanë ndihmuar të mbledhim deri tani 16,000 € – një hap i rëndësishëm drejt synimit tonë prej 25,000 €. Shpresojmë që ky moment të vazhdojë gjatë gjithë korrikut, ndërsa punojmë për të mbledhur fondet e mbetura të nevojshme për t’u ofruar fëmijëve në Klinikën e Pediatrisë pajisjet mjekësore jetike dhe kujdesin që meritojnë.”
Dhurimet për CKC 12 mund të vazhdojnë të bëhen përmes fushatës në GlobalGiving: https://www.globalgiving.org/projects/cycle-kosovo-for-children-12th-edition/
Që nga lansimi në vitin 2014, CKC ka mobilizuar komunitetin e çiklizmit, bizneset dhe mbështetësit individualë për të forcuar kujdesin shëndetësor për nënat dhe fëmijët në mbarë Kosovën. Ashtu si në vitet e kaluara, çiklistët kanë mbuluar vetë kostot e pjesëmarrjes së tyre, duke siguruar që çdo donacion të shkojë drejtpërdrejt për blerjen e pajisjeve mjekësore shumë të nevojshme.
CKC dhe AMC shprehin mirënjohjen e tyre të sinqertë për të gjithë çiklistët, sponsorët, donatorët dhe mbështetësit, bujaria dhe përkushtimi i të cilëve e bënë të mundur realizimin e këtij viti.
Me mbledhjen online të fondeve që vazhdon gjatë korrikut, organizatat inkurajojnë të gjithë që të kontribuojnë për të arritur një ndikim edhe më të madh përmes fushatës së CKC 12 në GlobalGiving.