Çmimi i naftës rritet në 115 dollarë pas raportimeve për bllokadën e “zgjeruar” të Iranit
Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm pas raportimeve se SHBA-të po përgatiten për një bllokadë të “zgjeruar” të Iranit.
Nafta bruto Brent u rrit në rreth 115 dollarë për fuçi të mërkurën, pasi u mbyll në pak mbi 110 dollarë të martën në mbrëmje.
Çmimi kishte rënë pak në 114.37 dollarë pak para mesditës sipas orës BST, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen pas raportimeve nga Wall Street Journal se presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka udhëzuar ndihmësit të përgatiten për të zgjatur bllokadën e vazhdueshme të porteve të Iranit, në një përpjekje për të shtrënguar ekonominë e vendit.
Irani ka thënë se do të vazhdojë të ndërpresë trafikun që udhëton nëpër Ngushticën e Hormuzit, në përgjigje të bllokadës së SHBA-së.
Çmimi i naftës ka parë luhatje të ndjeshme që nga fillimi i luftës, pasi Ngushtica kryesore e Hormuzit është mbyllur në mënyrë efektive për javë të tëra për shkak të konfliktit.
Irani ka kufizuar rëndë transportin detar përmes ngushticës — e cila zakonisht mbart rreth një të pestën e furnizimit botëror me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm — në përgjigje të sulmeve amerikane dhe izraelite që filluan më 28 shkurt.
Më parë këtë muaj, Teherani paralajmëroi se çdo anije që i afrohet ngushticës do të jetë në shënjestër.
SHBA-të më pas njoftuan se forcat e tyre do të kapnin ose do të kthenin mbrapsht anijet që udhëtonin për në ose nga portet e Iranit. /Telegrafi/