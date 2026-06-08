Verifikimi i rezultateve dhe numërimi i votave për kandidatë nis në 15 komuna, pasdite edhe në 23 të tjera
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka bërë të ditur se pas ditës së zgjedhjeve do të nisë procesi i verifikimit dhe numërimit të votave të kandidatëve për deputetë në të gjitha Qendrat Komunale të Numërimit (QKN) në Kosovë.
Sipas njoftimit të KQZ-së, fillimisht do të bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime.
“Pas ditës së zgjedhjeve, në 38 QKN do të zhvillohet procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputetë. Paraprakisht do të bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime,” thuhet në njoftim.
Verifikimi dhe numërimi është planifikuar të fillojë paraditen e së hënës në QKN-të e 15 komunave, përfshirë Leposaviqin, Novobërdën, Obiliqin, Shtimen, Shtërpcën, Zubin Potokun, Zveçanin, Junikun, Mamushën, Hanin e Elezit, Graçanicën, Ranillugun, Parteshin, Kllokotin dhe Mitrovicën e Veriut.
Ndërkaq, në pasditen e së njëjtës ditë në orën 16:00, procesi do të fillojë edhe në QKN-të e 23 komunave të tjera, përfshirë Prishtinën, Prizrenin, Pejën, Gjilanin, Ferizajn, Gjakovën dhe të tjera.
KQZ ka njoftuar gjithashtu se për fillimin e verifikimit dhe numërimit në të gjitha komunat do të mbahet konferencë për media në orën 16:30 në QKN “1 Tetori” në Prishtinë. /Telegrafi/