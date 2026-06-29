Çmimet e naftës rriten sërish, sulmet mes SHBA-së dhe Iranit kërcënojnë tranzitin në Ngushticën e Hormuzit
Çmimet e naftës janë rritur ndjeshëm pas përshkallëzimit të fundit të armiqësive midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Nafta e papërpunuar Brent, indeksi kryesor ndërkombëtar, u rrit me rreth 0.9%, pasi sulmet e ndërsjella të SHBA-së dhe Iranit gjatë fundjavës ngjallën dyshime rreth një kthimi në normalitetin e transportit detar në Ngushticën e Hormuzit.
Kontratat e ardhshme të naftës Brent për dorëzimin në gusht qëndruan në 73.21 dollarë për fuçi, 127 cent më të larta se një ditë para se SHBA dhe Izraeli të nisnin luftën e tyre kundër Iranit më 28 shkurt.
Tregjet e aksioneve aziatike patën ndryshime të ndryshme, me humbje në Tokio dhe Seul dhe fitime në Hong Kong dhe Taipei.
Aksionet japoneze dhe koreane të lidhura me bumin e Al panë disa nga humbjet më të mëdha mes debatit të nxehtë nëse investimet masive të kompanive të teknologjisë në teknologjinë në zhvillim do të sjellin rezultate.
Gjigantët e çipave të memories të Koresë së Jugut, Samsung Electronics dhe SK Hynix, ranë përkatësisht me rreth 5% dhe 4%.
Ndryshe, Komanda Qendrore e SHBA-së njoftoi sulme kundër Iranit të premten dhe të shtunën, duke përmendur sulmet iraniane ndaj dy anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit, e cila në kohë paqeje shërben si një kanal për rreth një të pestën e tregtisë globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm. /Telegrafi/