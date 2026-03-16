Çmimet e naftës bien pak
Ka qenë një ditë më e mirë për tregjet financiare - në disa fronte.
Çmimet e naftës janë ulur pak pasi SHBA-të sinjalizuan se do të ishin të lumtura që disa anije iraniane, përfshirë cisterna, të kalonin tranzit nëpër Ngushticën e Hormuzit.
Ky veprim tregon se Shtëpia e Bardhë është e vetëdijshme për rritjen e kostove globale të naftës dhe gazit natyror të shkaktuara nga lufta e saj me Iranin deri më sot.
Infrastruktura kyçe e naftës iraniane është kursyer gjithashtu qëllimisht nga dëmet, transmeton Telegrafi.
Një fuçi nafte bruto Brent aktualisht tregtohet me 102 dollarë - një dollar më pak në mbylljen e së premtes.
Çdo gjë e vogël ndihmon në këto situata, me një rimëkëmbje të vlerës së funtes kundrejt dollarit me çmim nafte në 1.33 dollarë që ndihmon në lehtësimin e ndikimit të atyre çmimeve të larta të energjisë me shumicë.
Një funte më i fortë do të thotë që ju merrni më shumë për naftën tuaj me çmim dollari.
Tregjet globale të aksioneve gjithashtu kanë rikuperuar gjerësisht njëfarë vlere.
FTSE 100 përfundoi seancën e së hënës pothuajse 0.6% lart në 10,317.
Ai mbetet më shumë se 5% më i ulët gjatë muajit deri më sot, por pothuajse 4% më i lartë se niveli i parë në fillim të vitit. /Telegrafi/