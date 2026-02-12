Çmenduri, Mercedes 600 Restomod vjen me teknologji moderne të klasit S
Merrni frymë thellë. Ajo që ka publikuar këtu kompania në Kaliforni, S-Klub LA, është, për disa, fantazia përfundimtare e restomod-it.
Për të tjerët, mund të jetë bazë për shtimin e një klauzole të re në Konventën e Gjenevës, transmeton Telegrafi.
Njihuni me të ashtuquajturin "Final Boss" - një Mercedes-Benz 600 (W100) i ripunuar plotësisht.
Po, ai Mercedes 600 - makina e Elvisit, makina e Papës. Tani është pajisur me të gjitha pajisjet e një Mercedes-AMG S63 E Performance të vitit 2024 krejtësisht të ri. Dhe duket vërtet i çmendur.
Shumica e ndërtuesve të restomod-eve marrin një karroceri klasike, vendosin një motor modern V8 dhe e mbyllin ditën.
S-Klub LA - tashmë i njohur për ndërtime si një 300 SL që mbështetet në bazat e Tesla Model 3 - shkoi edhe më tej.
Themeluesi Ed Sarkisyan bleu një S63 të sapo prodhuar në fabrikë (me një çmim mbi 200,000 dollarë), e ngau pak më shumë se 4,000 milje dhe pastaj mori veglat.
Pse? Sepse distanca midis rrotave të W100 me distancë të shkurtër dhe S-Class (V223) me distancë të gjatë midis rrotave të sotme është pothuajse identike.
Në vend që të përpiqeshin të fusnin komponentë modernë në një shasi të viteve të 70-ta, ekipi kreu një ndërrim të plotë të shasisë.
Shtresa e vjetër e një 600 të vitit 1971 - një gjetje nga hambari i Teksasit që ishte kalbur për një dekadë - u restaurua me shumë kujdes dhe më pas u vendos në platformën ultramoderne S63.
Rezultati është teknikisht i jashtëzakonshëm. Ai ruan motorin V8 4.0 litra me turbo të dyfishtë dhe motorin elektrik, duke prodhuar më shumë se 800 kuaj fuqi.
Pezullimi, frenat dhe—çuditërisht—i gjithë kompleti elektronik u transplantuan gjithashtu, duke përfshirë MBUX, ulëset masazhuese dhe gamën e plotë të sistemeve të asistencës për shoferin.
Hap derën dhe, në vend të luksit të viteve të 70-ta me zbukurime druri, do të përballesh me një kabinë plotësisht digjitale dhe bashkëkohore të fshehur brenda kabinës relativisht të ngushtë të makinës klasike.
Vizualisht, "Final Boss" nuk është pikërisht delikat. Karroceria është zgjeruar për të akomoduar gjerësinë masive të gjurmëve të AMG.
Një detaj i spikatur për turmën e teknologjisë: dritat e përparme. Kasat origjinale të W100 u skanuan në 3D, u digjitalizuan dhe u riprojektuan për të akomoduar njësitë moderne LED të S63—së bashku me hyrjet funksionale të ajrit.
Makina është e përfunduar me një jeshile të thellë, e plotësuar nga fibra karboni të ekspozuara të ngjyrosura në çati, pasqyra dhe shtesa aerodinamike.
Por aty ku ka admirim, ka edhe reagime negative—veçanërisht në internet. Ndërsa shumë e lavdërojnë mjeshtërinë dhe inxhinierinë si "vepër arti e nivelit të ardhshëm" dhe "vepër arti që rrotullohet", pjesa e pasme në veçanti ka shkaktuar një entuziazëm serioz për perlat. /Telegrafi/