Çka po han sot për iftar? Popeyes po t’pret me oferta speciale
Muaji i Ramazanit është koha kur tryeza bashkon familjen dhe miqtë rreth shijes, traditës dhe momenteve të përbashkëta.
Me kombinime plot shije dhe çmime të përshtatshme, ofertat e Ramazanit nga Popeyes vijnë si zgjidhje ideale për ata që duan të shijojnë pulën e famshme krokante.
Classic Bundle Combo sjell: 8 Wings, 8 Tenders, 5 Dips, 2 Small Fries dhe 2 Classic Crunch me vetëm 15.99 € - një ofertë speciale për tryeza më të mëdha me familje apo miq.
Ndërsa oferta për një vakt individual, Coleslaw Combo përfshin: 1 Coleslaw Sandwich, 1 Small Fries, 3 Wings dhe 1 Dip për vetëm 7.49 € - një kombinim ideal për një vakt individual me Popeyes.
Të dy ofertat janë pjesë e fushatës speciale të Ramazanit dhe janë të disponueshme në dy pikat e Popeyes, si dhe mund të porositen edhe përmes Wolt.
Me këto kombinime, Popeyes e sjell shijen e pulës krokante në një dimension më ndryshe për muajin e shenjtë duke e bërë iftarin më të plotë dhe më të shijshëm.