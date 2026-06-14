Çka duhet të bëni para nisjes në udhëtim?
Para nisjes në udhëtim, shumë shoferë nuk arrijnë të bëjnë një kontroll të plotë të automjetit, por ekspertët theksojnë se edhe disa minuta para nisjes mund të bëjnë dallim të madh për sigurinë në rrugë.
Sipas një artikulli të publikuar nga Revija HAK, edhe pse automjetet moderne kanë sensorë që informojnë për vajin e motorit, presionin e gomave dhe lëngjet e ndryshme, teknologjia nuk mund të zëvendësojë një kontroll bazik fizik të makinës.
Çfarë duhet të kontrolloni menjëherë para nisjes
Ekspertët rekomandojnë që para se të niseni në udhëtim të bëni këto hapa të shpejtë:
kontrolloni dritat dhe sinjalizimin e automjetit (fenerët, dritat e frenimit dhe sinjalet)
verifikoni presionin dhe gjendjen e gomave
sigurohuni që keni pajisjet e detyrueshme të sigurisë në makinë (trekëndëshin, jelekun reflektues, ndihmën e parë etj.)
kontrolloni nëse keni karburant të mjaftueshëm
merrni me vete ujë të pijshëm dhe sigurohuni që telefoni është i karikuar
Kontrolli i shpejtë i automjetit
Gjithashtu theksohet se nëse keni vetëm pak minuta para nisjes, mund të bëni një rreth rreth makinës dhe të kontrolloni vizualisht gjendjen e gomave për çarje, dëmtime ose deformime.
Gjithashtu rekomandohet hapja e kapakut të motorit herë pas here për të kontrolluar:
nivelin e vajit të motorit
nivelin e ftohësit (antifrizit)
shenja rrjedhjesh ose dëmtimesh
Këshilla për siguri në rrugë
Ekspertët e sigurisë rrugore theksojnë se edhe një kontroll i shkurtër para udhëtimit mund të parandalojë defekte serioze gjatë rrugës dhe të rrisë ndjeshëm sigurinë e udhëtarëve.
Në rast se shoferi vëren ndonjë problem që nuk mund ta rregullojë vetë, rekomandohet të mos niset pa kontroll teknik dhe të kërkojë ndihmë profesionale. /Telegrafi/