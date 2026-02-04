Të ardhurat e sportistëve profesionalë vazhduan të rriten në vitin 2025, me shuma marramendëse që reflektojnë jo vetëm performancën në sport, por edhe fuqinë e sponsorizimeve.

Megjithatë, ka dallime të mëdha midis sporteve, ku futbolli, boksit dhe basketbolli dominojnë listën.

Më poshtë i gjeni tetë sportistë që u paguan secili më së shtumti në sportin e tij.

8. Carlos Alcaraz (Tenis) – 48.97 milionë euro

Tenisti spanjoll fitoi 48.97 milionë euro, prej të cilave 18.47 milionë nga çmimet sportive dhe 30.5 milionë nga sponsorizimet.

7. Patrick Mahomes (Futboll Amerikan) – 68 milionë euro

Ylli i Kansas City Chiefs arkëtoi 68 milionë euro, me 42.5 milionë nga paga dhe 25.5 milionë nga reklamat.

6. Lewis Hamilton (Formula 1) – 84.67 milionë euro

Piloti britanik fitoi 84.67 milionë euro, përfshirë 59.27 milionë nga kontrata me Ferrarin dhe 25.4 milionë nga sponsorizimet.

5. Jon Rahm (Golf) – 85.26 milionë euro

Golfisti spanjoll arkëtoi 71.72 milionë nga turnetë dhe 13.55 milionë nga marrëveshjet e sponsorizimit.

4. LeBron James (Basketboll) – 108.97 milionë euro

Legjenda e LA Lakers fitoi 41 milionë nga kontrata dhe 67.74 milionë nga sponsorizimet.

3. Juan Soto (Bejsboll) – 109.4 milionë euro

Lojtari dominikan i New York Mets fitoi 103.47 milionë nga kontrata dhe 5.93 milionë nga sponsorizimet.

2. Canelo Alvarez (Boks) – 116 milionë euro

Boksieri meksikan fitoi 105.85 milionë nga dy ndeshjet e tij dhe 10.15 milionë nga sponsorizimet.

1. Cristiano Ronaldo (Futboll) – 220 milionë euro

Sulmuesi portugez u shpall sportisti më i paguar në botë me 220 milionë euro, 170 milionë nga kontrata me Al Nassr dhe 50 milionë nga reklamat.

