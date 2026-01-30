Cila shenjë mbyt dashurinë me heshtje, cila me xhelozi? Zbuloni dobësinë më të madhe të çdo horoskopi në lidhje
Kur bëhet fjalë për dashurinë, të gjithë kemi mangësi – a e dini cila është e juaja, sipas horoskopit?
Në kërkim të lidhjes ideale shpesh harrojmë se askush nuk është i përsosur, as ne. Astrologjia thotë se çdo shenjë mbart virtytet e saj, por edhe dobësitë që në dashuri dalin lehtë në sipërfaqe. Të njohësh tiparin tënd “toksik” nuk është shenjë dobësie, por hapi i parë drejt një marrëdhënieje më të shëndetshme dhe më të lumtur.
Dashi
Virtyti më i madh i Dashit, pasioni, shpesh është edhe mangësia e tij më e madhe. Natyra e zjarrtë dhe padurimi rrëshqasin lehtë në impulsivitet dhe ton konfliktual. Dashi i do gjërat menjëherë dhe e ka të vështirë të përballojë vonesat, gjë që mund ta lodhë partnerin që kërkon qetësi dhe stabilitet.
Në lidhje, nevoja për emocion ndonjëherë i shtyn të provokojnë pa vetëdije konflikte vetëm për të ndier një valë adrenaline. Partneri mund të ketë ndjesinë se duhet të peshojë çdo fjalë dhe se kurrë nuk e di kur Dashi do të shpërthejë.
Demi
Këmbëngulja legjendare e Demit mund të jetë simpatike, por në lidhje shpesh shndërrohet në pengesë serioze. Kur Demi merr një vendim, është vështirë ta bindësh për të kundërtën. Mungesa e fleksibilitetit dhe refuzimi i kompromisit çojnë lehtë në stagnim dhe frustrim.
Nevoja për siguri mund të kalojë në posesivitet. Demi mund të nisë ta përjetojë partnerin si pronë, duke i mbytur individualitetin dhe lirinë. Vështirë përshtaten me ndryshimet, ndaj lidhja mund të duket e ngurtë, transmeton Telegrafi.
Binjakët
Binjakët janë mjeshtër të komunikimit, por tipari i tyre problematik është shpesh mospërputhja. Natyra e dyfishtë i bën të ndryshueshëm – ajo që thonë sot, nesër mund të tingëllojë ndryshe. Prandaj partneri e ka të vështirë të mbështetet te ta, sepse premtimet dhe ndjenjat ndryshojnë si era.
Frika nga emocionet e thella mund të shfaqet si sipërfaqësi. Kur lidhja bëhet intensive, Binjaku tërhiqet ose e ndërron temën, duke e lënë partnerin të ndihet i vetmuar dhe emocionalisht i anashkaluar.
Gaforrja
Emocionaliteti i Gaforres është dhuratë, por mund të jetë edhe burim problemesh. Ndjeshmëria e tepruar do të thotë se lëndohen lehtë, por në vend që të thonë qartë çfarë i mundon, shpesh zgjedhin agresivitetin pasiv. Heshtja, mërzitja dhe nxitja e ndjenjës së fajit janë armët e tyre më të shpeshta.
Prirja për t’u mbyllur në “guaskë” dhe për ta mbajtur partnerin në pasiguri emocionale krijon një dinamikë jo të shëndetshme. Me kalimin e kohës, partneri mund të ndihet përgjegjës për ndryshimet e humorit të Gaforres, gjë rraskapitëse dhe e vështirë për t’u mbajtur.
Luani
Luanët kanë lindur për të shkëlqyer, por nevoja e vazhdueshme për vëmendje mund të bëhet toksike. Në lidhje, Luani shpesh dëshiron të jetë ylli kryesor. Nëse nuk merr mjaft admirim dhe komplimente, bëhet dramatik, kërkues dhe egocentrik.
Biseda shpejt kthehet në histori rreth tyre, ndërsa problemet dhe sukseset e partnerit kalojnë në plan të dytë. Kështu, partneri mund të ndihet i padukshëm dhe i parëndësishëm, si figurë dytësore në shfaqjen e Luanit.
Virgjëresha
Virgjëreshat synojnë përsosmërinë, çka i bën të besueshme, por edhe tepër kritike. Tipari problematik është analizimi i vazhdueshëm dhe korrigjimi i partnerit, zakoneve, pamjes dhe vendimeve, gjithmonë “për të mirën e tij”.
Edhe pse qëllimet janë shpesh të mira, kritikat e pandërprera dëmtojnë vetëbesimin dhe vrasin spontanitetin. Partneri nis të ndihet sikur kurrë nuk është mjaftueshëm i mirë, çka çon në hidhërim dhe distancë emocionale.
Peshorja
Peshoret janë paqebërësit e Zodiakut, por pika e tyre e dobët është shmangia e konfliktit me çdo kusht. Më mirë do të heshtin për një problem, do të bien dakord me diçka që nuk e mendojnë ose do të neglizhojnë nevojat e tyre vetëm për të ruajtur qetësinë.
Megjithatë, fshehja e problemeve nën qilim grumbullon frustrime dhe hap hapësirë për agresivitet pasiv. Lidhja mund të bëhet sipërfaqësore, sepse për gjërat kyçe nuk flitet kurrë sinqerisht, dhe partneri ndien se nuk arrin dot te Peshorja e vërtetë.
Akrepi
Intensiteti i Akrepit është magnetik, por lehtë shndërrohet në xhelozi dhe posesivitet. Frika nga tradhtia mund t’i bëjë dyshues dhe kontrollues, madje t’i shtyjë të kontrollojnë mesazhe, telefon apo rrjete sociale.
Kjo nevojë për kontroll krijon një atmosferë mosbesimi. Partneri ndihet sikur është nën vëzhgim të vazhdueshëm dhe duhet të justifikojë çdo hap, gjë që mbyt lirinë dhe rrënon themelet e një marrëdhënieje të shëndetshme.
Shigjetari
Dashuria e Shigjetarit për lirinë është ngjitëse, por në lidhje shpesh shfaqet si frikë nga angazhimi. Partneri mund të ndihet si stacion i përkohshëm në rrugëtim, jo si shoqërues i barabartë. Shigjetari shpesh lë gjithmonë një “derë daljeje”.
Një tjetër tipar problematik është sinqeriteti brutal pa takt. Në emër të “së vërtetës”, dinë të thonë gjëra që lëndojnë thellë, pa menduar për pasojat. Fjalët e tyre ndonjëherë lënë gjurmë më të thella se sa mendojnë.
Bricjapi
Ambicia dhe përgjegjshmëria e Bricjapit janë për t’u admiruar, por pika e dobët është përmbajtja emocionale. Janë aq të përqendruar te puna dhe qëllimet, sa mund të duken të ftohtë, të distancuar dhe sikur nuk dinë të shprehin butësi.
Në lidhje, partneri mund të ndihet i anashkaluar dhe i dashur vetëm në mënyrë praktike, jo romantike. Pesimizmi dhe zakoni për të pritur gjithmonë më të keqen mund ta vrasin gëzimin dhe spontanitetin, duke e kthyer lidhjen në një projekt biznesi.
Ujori
Ujorët janë origjinalë dhe të pavarur, por pika e tyre e dobët është distanca emocionale. Shpesh janë më shumë në mendje sesa në ndjenja, ndaj e kanë të vështirë të lidhen me emocionet e partnerit dhe mund të duken të largët. Intimiteti shpesh i frikëson.
Natyra rebele i shtyn të kundërshtojnë “rregullat e lidhjes”. Këmbëngulja për pavarësi totale mund ta bëjë partnerin të ndihet si i njohur, jo si shok jete, duke krijuar vetmi edhe kur jeni bashkë.
Peshqit
Peshqit janë empatikë dhe ëndërrimtarë, por tipari i tyre problematik është arratisja nga realiteti. Kur shfaqet një problem, në vend që ta zgjidhin, tërhiqen në botën e tyre ose kërkojnë shpëtim në shpërqendrime.
Shpesh marrin rolin e viktimës, duke i dhënë partnerit ndjesinë se është fajtor për pakënaqësinë e tyre. Kjo pasivitet dhe kalim i përgjegjësisë e lodh personin tjetër, i cili ndien se po e mban i vetëm barrën e lidhjes. /Telegrafi/