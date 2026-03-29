Çifti nga Shqipëria dyshohen se nuk e kthyen veturën që morën me qira në Aeroportin e Prishtinës
Dy persona kanë raportuar në polici një rast të dyshuar vjedhjeje në parkingun e Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës.
Sipas njoftimit nga policia, rasti ka ndodhur më 28 mars 2026 rreth orës 15:32, kur dy ankues meshkuj kosovarë kanë deklaruar se një veturë e tyre e tipit Golf VIII i ishte dhënë me qira një çifti bashkëshortor nga Shqipëria.
Sipas ankuesve, të dyshuarit nuk e kanë kthyer veturën në vendin dhe kohën e paraparë sipas marrëveshjes, duke ngritur dyshime për keqpërdorim apo përvetësim të kundërligjshëm të automjetit.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa hetimet janë në zhvillim për zbardhjen e plotë të ngjarjes. /Telegrafi/
