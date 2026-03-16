Chelsea po heq qafe dështimin e tyre më të shtrenjtë?
Chelsea po përballet me një situatë të ndërlikuar rreth futbollistit ukrainas Mykhailo Mudryk, për të cilin klubi pagoi më shumë se 70 milionë euro në janar 2023, duke e bërë një nga transferimet më të shtrenjta në historinë e klubit.
25-vjeçari nuk ka luajtur që nga ndeshja e tij e fundit më 28 nëntor 2024, pasi u pezullua përkohësisht nga Federata Angleze e Futbollit (FA) pas një testi urine pozitiv për meldonium në tetor të të njëjtit vit.
Mudryk ka 73 paraqitje për Chelsea, duke shënuar 10 gola dhe dhënë 11 asiste. Ai stërvitet në mënyrë të pavarur çdo ditë dhe është i përqendruar në vërtetimin e pafajësisë së tij.
Për këtë qëllim, ai përfaqësohet nga firma ligjore Morgan Sports Law, e cila ka mbrojtur më parë yje si Paul Pogba, Tyson Fury dhe Christopher Froome në raste të ngjashme të dopingut.
Lojtari ka shprehur vazhdimisht besimin se nuk ka kryer asnjë shkelje dhe shpreson të kthehet sa më shpejt në fushë.
Gjatë periudhës së pezullimit, Mudryk ka stërvitur larg ambienteve të klubit, duke përdorur fusha private pranë Londrës, ndërsa ka qëndruar larg mediave dhe rrjeteve sociale, duke postuar vetëm herë pas here video të stërvitjeve të tij. Ai ka mbështetje të madhe nga ish-klubi i tij, Shakhtar Donetsk, i cili ende shpreson të përfitojë nga bonuset e transferimit të tij.
E ardhmja e Mudryk mbetet e pasigurt. Një rikthim i mundshëm në Stamford Bridge është i varur nga përfundimi i hetimit, ndërsa Chelsea po shqyrton edhe opsionin e një huazimi te Strasburgu për të rifilluar karrierën pas pothuajse dy vitesh pa futboll.
Në të njëjtën kohë, Chelsea ka forcuar ekipin me lojtarë të rinj si Alejandro Garnach, Jamie Gittens dhe Estevao, të cilët mund të konkurrojnë për vendin e tij në ekipin e parë.
Kjo situatë e bën Mykhailo Mudryk një nga rastet më të ndërlikuara të menaxhimit të lojtarëve në vitet e fundit për klubet e Ligës Premier, duke kombinuar sfidën ligjore me presionin sportiv për të ruajtur një vend titullar në një ekip konkurrues. /Telegrafi/