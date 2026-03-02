“Çfarë do të mendonte gruaja e tij", Wayne Rooney feston me dy gra misterioze deri në orën tre të mëngjesit para BRIT Awards
Ish-futbollisti Wayne Rooney thuhet se ka kaluar një natë të gjatë festimesh në Mançester, përpara se të nisnin aktivitetet e ndarjes së çmimeve BRIT.
Sipas raportimeve, 40-vjeçari ka qenë i pranishëm në një festë private me dy gra misterioze dhe një grup shokësh meshkuj, përfshirë këngëtarin Calum Scott.
Fotografitë e siguruara tregojnë Rooney duke u përpjekur të mbajë pantallonat ndërsa del nga tualetet e hotelit luksoz dhe duke u argëtuar me dy gratë për dy orë, shkruan DailyMail.
Më pas, ai u largua me njërën prej tyre, ndërsa dyshja hipi në makina të ndara rreth orës 3:25 të mëngjesit.
Një dëshmitar pyeti: “Çfarë do të mendonte gruaja e tij, Coleen?”, ndërsa një tjetër tha se Rooney nuk dukej në gjendje të mirë.
Wayne dhe Coleen janë të martuar që nga viti 2008 dhe kanë katër fëmijë: Kai, Klay, Kit dhe Cass.
Para se të largohej, Rooney dukej i gëzuar dhe i relaksuar ndërsa bisedonte dhe qeshte me gratë.
Rreth tetë minuta më vonë, Coleen u largua gjithashtu me një taksi. Përfaqësuesit e Wayne Rooney nuk kanë dhënë koment për rastin.
Vitin e kaluar, Rooney ka treguar se mbështetja e gruas së tij e ka ndihmuar të luftojë me problemet me alkoolin, ndërsa Coleen e ka mbështetur nëpër skandale të ndryshme për shkak të tradhtive dhe periudhave të vështira në martesën e tyre.
Ajo ka deklaruar se një pjesë e vendimit për të qëndruar ka qenë për hir të fëmijëve të tyre. /Telegrafi/