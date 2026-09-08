Çfarë do t'u kushtojnë vërtet tarifat kanadezëve dhe amerikanëve?
SHBA-të dhe Kanadaja janë përfshirë në një konflikt të ashpër tregtar që kur Presidenti Donald Trump nisi politikën e tij të tarifave pas kthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë.
Përshkallëzimi i fundit ka bërë që kryeministri kanadez Mark Carney të vendosë taksa hakmarrëse importi për një mori mallrash amerikane, të cilat hynë në fuqi këtë javë, pasi Trump kërcënoi me rritje të çmimeve të tij.
Ndërsa pluhuri i kësaj mosmarrëveshjeje për tarifat midis fqinjëve të Amerikës së Veriut qetësohet, ja çfarë do të preket më shumë në të dyja anët e kufirit, transmeton Telegrafi.
Makinat
Nëse kërcënimi i Trump për të rritur tarifat për automjetet kanadeze nga 25% në 50% nga 1 janari 2027 bëhet realitet, atëherë kjo do t'i jepte një goditje të mëtejshme industrisë së automobilave.
Makinat, kamionët dhe pjesët janë ndër mallrat kryesore të tregtuara midis SHBA-së, Kanadasë dhe Meksikës, me sektorin e prodhimit dhe zinxhirët e furnizimit që shtrihen përtej kufijve.
Pavarësisht tarifave të mëparshme që rrisin kostot për prodhuesit, shitësit e makinave kanë përthithur "pjesën e luanit" deri më sot, sipas Bernard Yaros, ekonomist kryesor në Oxford Economics.
"Por kjo jastëk po shuhet," shton ai. "Tarifat prej 50% të kërcënuara së fundmi për makinat, kamionët dhe pjesët e makinave kanadeze do të ndikojnë në çmimet e konsumit më lehtë se më parë."
Yaros mendon se kostot më të larta për importet në SHBA mund të përshpejtojnë një trend të prodhuesve që u japin përparësi makinave luksoze, SUV-ve dhe kamionçinave dhe të rrisin çmimet në tregun e makinave të përdorura nëse furnizimet e automjeteve të reja, por më pak të shtrenjta, bëhen të pakta.
Carney ka vendosur të mos i përmbahet kërcënimit të tarifës prej 50% të Trump deri më tani, por një taksë importi prej 25% për disa automjete amerikane ka qenë në fuqi që nga viti i kaluar.
Shtëpitë
Materialet e ndërtimit si çeliku, alumini, si dhe druri i drurit kanë pasur tarifa në fuqi para përshkallëzimit të fundit, megjithëse Kanadaja tani ka përputhur normat e SHBA-së për metalet në 50%.
Carney ka vendosur gjithashtu taksa importi për disa produkte druri amerikane, të tilla si kompensatë dhe madje edhe vida të përdorura për të fiksuar drurin së bashku.
Kjo do të thotë që firmat e ndërtimit që importojnë materiale të tilla do të përballen me kosto më të larta dhe mund të zgjedhin t'i kalojnë ato përmes çmimeve më të larta - duke rritur koston e shtëpive, për shembull.
Shoqata e Produkteve Pyjore të Kanadasë thotë se tarifat do të "rrisnin kostot në të dyja anët e kufirit", ndërsa nga ana amerikane, Bill Owens, kryetar i Shoqatës Kombëtare të Ndërtuesve të Shtëpive (NAHB), i kërkoi Trumpit që të përjashtojë materialet e ndërtimit nga agjenda e tij e tarifave për shkak të një "krize të vazhdueshme të përballueshmërisë së strehimit".
"Tarifat e materialeve të ndërtimit rrisin pasigurinë e tregut, tendosin zinxhirët e furnizimit dhe rrisin kostot e ndërtimit", thotë ai.
Në vitin 2024, SHBA-të importuan produkte druri me vlerë 23 miliardë dollarë (32 miliardë dollarë kanadezë, 17 miliardë paund), me pothuajse gjysmën nga Kanadaja, sipas një raporti të Kongresit Amerikan.
Por të ashtuquajturat "luftëra për dru" midis kombeve për drurin e butë të përdorur në ndërtimin e shtëpive nuk janë të reja dhe datojnë dekada më parë.
Artikuj shtëpiakë
Një faktor kyç në këtë episod të luftës së tarifave është vëllimi i artikujve shtëpiakë që janë synuar posaçërisht në krahasim me lëndët e para.
Qilimat, lavatriçet, mobiljet, frigoriferët dhe madje edhe thikat, pirunët dhe lugët do të kenë tarifa të aplikuara nga Kanadaja.
Ndërsa ekziston rreziku që çmimet e disa prej këtyre mallrave që importohen nga SHBA-ja të rriten, skenari më i mundshëm është që konsumatorët të drejtohen drejt alternativave vendase, sipas Bradley Saunders, ekonomist i Amerikës së Veriut në Capital Economics.
Ai thotë se lëvizja e fundit e Carney-t ka synuar qëllimisht mallrat ku kanadezët mund të "kalojnë te furnizuesit vendas".
"Ashtu si produktet e kujdesit për flokët, ju me të vërtetë mund t'i blini ato brenda vendit", shton ai.
Saunders shpjegon se përgjigjja e Carney-t synon të "minimizojë ndikimin në familjet kanadeze sa më shumë të jetë e mundur duke zgjedhur mallra shumë të zëvendësueshme".
Laboratori i Buxhetit në Yale, i cili monitoron ndikimin e politikës së qeverisë amerikane në ekonomi, thotë se parashikon të shohë rritje të vogla në mobilje dhe pajisje të tjera shtëpiake për amerikanët, kryesisht për shkak të tarifave mbi drurin dhe materiale të tjera.
Alkooli
Mund të mos ketë një ndikim material në çmimet e alkoolit, por është e qartë se lufta tregtare ka pasur një ndikim në zgjedhjen e pijeve nga kanadezët.
Shumë provinca në vend ndaluan shitjet e alkoolit në SHBA vitin e kaluar në përgjigje të tarifave të mëparshme, me industrinë amerikane të verës dhe pijeve alkoolike që tha se eksportet në vend ranë me më shumë se 70%.
Carney u kërkoi provincave të rivendosnin alkoolin amerikan në raftet gjatë bisedimeve tregtare, por tani që ato kanë rënë, ka të ngjarë që ndalimi të kthehet.
Saunders thotë se ka pasur një shtytje të madhe për të "blerë kanadez" nga politikanët dhe ka qenë e suksesshme kur bëhet fjalë për gjërat e forta.
"Kjo ka pasur vërtet një ndikim në industrinë amerikane të alkoolit", shtoi ai.
Saskatchewan dhe Alberta janë provincat e vetme që ende shesin alkool amerikan, por e para ka njoftuar tarifën e saj prej 50% për pijet alkoolike të importuara nga SHBA-ja, e cila do të hyjë në fuqi më 8 shtator, kur do të hyjnë në fuqi edhe tarifat më të gjera kanadeze.
Vendet e punës dhe ekonomia në përgjithësi
Ndërsa tarifat mund të përfundojnë duke i goditur konsumatorët në xhep, ka edhe ndikime të tjera në familje.
Taksat e importit mund të ndërlikojnë tregtinë për bizneset që kanë furnizim ndërkufitar. Përveç kostove më të larta, pasiguria e krijuar nga lufta tregtare mund të shtyjë planet e investimeve dhe të pengojë krijimin e vendeve të punës.
Saunders sugjeron se ndikimi më i madh në familje mund të mos jetë vetëm përmes çmimeve, por edhe përmes humbjeve të vendeve të punës.
"Nëse jeni, le të themi, një prodhues mobiljesh me porosi në BC [British Columbia], tani po përballeni me një tarifë prej 50% në eksportet tuaja në SHBA - kjo mund ta mbyllë vërtet biznesin. Mendoj se ky do të ishte më shumë ndikimi i drejtpërdrejtë në familje sesa në këto masa hakmarrëse", shtoi ai.
Industria pyjore e Kanadasë punëson pothuajse 200,000 njerëz dhe i ka bërë thirrje qeverisë të rrisë kërkesën e brendshme përmes programeve federale të strehimit për të përdorur më shumë drurin kanadez, megjithëse pranon se "asnjë paketë mbështetëse nuk mund të zëvendësojë aksesin e besueshëm në tregun tonë më të madh të eksportit".
Kur bëhet fjalë për SHBA-në, konsumatorët nuk ka gjasa të shohin ndonjë ndryshim të madh në aspektin e kostos së jetesës si rezultat i kësaj beteje të fundit me Kanadanë, por fërkimet në tregti mund të kenë ndikime ekonomike afatgjata.
Tensione të tilla ushqejnë gjithashtu shqetësime në lidhje me marrëveshjen e tregtisë së lirë midis Kanadasë, SHBA-së dhe Meksikës, e njohur si USMCA. Si Kanadaja ashtu edhe Meksika kanë thënë se duan që USMCA të zgjatet për 16 vjet të tjera, por SHBA-ja ka thënë se nuk do të rinovohet në formën e saj aktuale.
Pavarësisht se marrëveshja mbetet në fuqi, tarifat rrezikojnë të shtyjnë bisedimet në të ardhmen e afërt, duke krijuar më shumë pasiguri për tregtinë ndërkufitare.
John Iselin, drejtor i asociuar në Laboratorin e Buxhetit në Yale, vlerëson se kostoja do të jetë vetëm rreth 3 dollarë për familje amerikane mesatarisht, por kur merret parasysh lufta më e gjerë tregtare e Trump me pjesën tjetër të botës, dhe veçanërisht me Kinën, kostot shtesë rriten në rreth 1,000 dollarë për familjen mesatare.
"Është e vështirë ta shohësh këtë rast të veçantë me Kanadanë në izolim sepse kemi pasur ndërveprime të ngjashme me një sërë vendesh të tjera, të cilat e bëjnë të vështirë bërjen e biznesit. Është vetëm një tjetër në një seri tronditjesh tarifore", shtoi Iselin. /Telegrafi/