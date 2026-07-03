Ceremoni mortore njëjavore për liderin suprem të vrarë, ajatollah Ali Khamenei
Trupi i udhëheqësit suprem të Iranit, ajatollah Ali Khamenei, u vendos për nderim të premten në një sallë të madhe në Teheran, ku klerikë, zyrtarë shtetërorë, përfaqësues të huaj dhe qytetarë morën pjesë në homazhe për liderin e ndjerë.
Irani ka nisur një javë ceremonish masive mortore në nder të Khameneit, i cili qëndroi në pushtet për 37 vjet, në një shfaqje të organizuar të përkushtimit ndaj Republikës Islamike dhe trashëgimisë së saj politike e fetare, raporton timesofisrael.
Sipas planit zyrtar, trupi i tij do të transportohet në disa prej qendrave më të rëndësishme shiite në rajon, përfshirë Qom në Iran dhe qytetet e shenjta irakiane Najaf dhe Kerbela, përpara se të varroset të enjten në Mashhad, qyteti i tij i lindjes dhe një nga qendrat më të rëndësishme të pelegrinazhit në vend.
Arkivoli i Khameneit u shfaq fillimisht të enjten në mbrëmje para një turme të madhe mbështetësish që qanin dhe këndonin vajtime fetare, ndërsa lule hidheshin mbi të. Më pas, të premten, arkivoli u vendos në sallën kryesore të lutjeve, së bashku me arkivolet e disa anëtarëve të familjes së tij që u vranë në të njëjtin sulm.
Ceremonia po zhvillohet në një moment të ndjeshëm për Iranin, mes përpjekjeve të autoriteteve për të shfaqur unitet dhe forcë shtetërore, ndërkohë që vendi përballet me sfida të brendshme politike dhe ekonomike.
Në Teheran janë shtuar masat e sigurisë, me praninë e forcave policore, ushtarake dhe njësive Basij, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar kundër çdo sulmi të mundshëm gjatë ceremonive.
Në funeral pritet të marrin pjesë delegacione nga disa vende, përfshirë Rusinë dhe Kinën, si dhe zyrtarë nga rajoni i Lindjes së Mesme dhe Azisë Jugore. Po ashtu, në ceremonitë mortore janë të pranishëm edhe përfaqësues të aleatëve rajonalë të Iranit.
Funerali shihet si një ngjarje me rëndësi të madhe simbolike, duke reflektuar traditën shiite të martirizimit dhe ritualeve të zisë, të cilat janë thellësisht të rrënjosura në kulturën politike dhe fetare të vendit.
Ceremonitë pritet të vazhdojnë gjatë gjithë javës në disa qytete, përpara varrimit përfundimtar në Mashhad. /Telegrafi/