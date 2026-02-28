Celina dhe Zeneli shkëlqejnë, skuadrat e tyre marrin fitore në Kupën e Suedisë
Dy futbollistët kosovarë Bersant Celina dhe Arbër Zeneli, kanë lënë gjurmë këtë fundjavë në Kupën e Suedisë, duke gjetur rrugën e rrjetës për skuadrat e tyre respektive.
Bersant Celina realizoi në fitoren 3-0 të AIK në udhëtim te Oddevold, në ndeshjen e xhiros së dytë të Grupit 7.
Mesfushori ofensiv shënoi golin e tretë të takimit, duke vulosur një paraqitje bindëse të ekipit të tij dhe duke vazhduar formën e mirë në këtë kompeticion.
Ndërkohë, protagonist ishte sërish edhe Arbër Zeneli me fanellën e Elfsborg. Pas dy golave të realizuar fundjavën e kaluar në Kupë, Zeneli gjeti përsëri rrjetën, kësaj radhe në fitoren 1-0 ndaj Sundsvall.
Sulmuesi kosovar shënoi golin vendimtar në minutën e 89-të, duke i dhuruar skuadrës së tij tri pikë të rëndësishme në ndeshjen e dytë të Kupës.
31-vjeçari tashmë ka tri gola dhe një asistim në këtë edicion të Kupës së Suedisë, duke konfirmuar rolin e tij kyç në repartin ofensiv të Elfsborgut.
Kështu, Celina dhe Zeneli vazhdojnë të përfaqësojnë me sukses futbollin kosovar në arenën suedeze, secili duke kontribuar në mënyrë vendimtare për ekipin e tij./Telegrafi/