Cana: Katër ditë pa një rast të ri me Ethet e Nilit Perëndimor, tetë pacientë mbeten në klinikën e sëmundjeve infektive
Tetë pacientë me formë të konfirmuar neuroinvazive të etheve të Nilit Perëndimor janë të hospitalizuar aktualisht në Klinikën për Sëmundje Infektive në Shkup, dy prej të cilëve janë në gjendje të rëndë dhe po trajtohen në njësinë e kujdesit intensiv.
Drejtori i Klinikës, Fadil Cana, informoi sot se në katër ditët e fundit nuk është pranuar asnjë pacient i ri me ethe të konfirmuar të Nilit Perëndimor.
"Nuk kemi pranuar asnjë pacient të ri me ethe të konfirmuar të Nilit Perëndimor në Klinikën për Sëmundje Infektive për katër ditë tani", informoi Cana.
Dy pacientët që janë në gjendje të rëndë janë të intubuar dhe janë në ventilim mekanik, ndërsa pjesa tjetër po trajtohet në departamentet e Klinikës.
Nga pacientët e shtruar në spital, shumica janë nga Shkupi, dhe një është nga Sveti Nikolla. Pothuajse të gjithë janë persona mbi 60 vjeç.
Lidhur me vdekjet, Cana konfirmoi se vdekja e tetë nga ethet e Nilit Perëndimor është regjistruar gjatë fundjavës. Ky është një pacient 70-vjeçar i cili u pranua në Klinikë më 25 gusht në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë.
Pacienti u vendos menjëherë në kujdes intensiv, u intubua dhe u lidh me ventilim mekanik, por pavarësisht trajtimit dhe përpjekjeve të ekipit mjekësor, ai vdiq pas një qëndrimi dhjetëditor.
Sipas Canës, të gjithë pacientët e trajtuar në Klinikë deri më tani janë infektuar në vend./Telegrafi/