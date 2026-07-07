Bytyqi: Ribalancimi i buxhetit është faturë për debaklin e qeverisë, deficiti po thyen rekorde, dhe qeveria po i privon qytetarët dhe investimet
Ndërsa qeveria po përpiqet ta paraqesë ribalancimin e buxhetit si zhvillimor, shifrat e papërpunuara tregojnë një kolaps total dhe planifikim të papërgjegjshëm. Ky ribalancim i buxhetit nuk është instrument i planifikimit të përgjegjshëm, ky është një faturë për buxhetin e dështuar të dhjetorit. Buxheti nuk zgjati as gjysmë viti, dhe qytetarët tani po paguajnë çmimin e papërgjegjshmërisë së qeverisë, akuzoi deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, në seancën e Komisionit për Financa dhe Buxhet.
Bytyqi theksoi se shifrat hedhin poshtë propagandën qeveritare dhe tregojnë një përkeqësim serioz të financave publike.
"Ky ribalancim është vetëm një autopsi financiare e planifikimit të dështuar të qeverisë. Numëruesi fiskal nuk është as opozita dhe as nuk mban konferenca për shtyp. Ai vetëm numëron, dhe numrat flasin më shumë se PR-i i qeverisë. Vetëm në gjysmë viti, qeveria ka tejkaluar të gjithë deficitin e planifikuar buxhetor për vitin 2026. Deficiti i planifikuar prej 39.2 miliardë denarësh rritet në 46.2 miliardë denarë, ose 7 miliardë denarë më shumë. Deficiti rritet nga 3.5% në 4.1% të BPV-së. Deficiti primar rritet me 40%, gjë që tregon se problemi nuk janë vetëm borxhet dhe interesat e vjetra, por edhe vendimet aktuale të qeverisë. Qeveria nuk mund të thotë se këto janë interesa ose detyrime të trashëguara. Deficiti primar tregon se përkeqësimi është rezultat i politikave të tyre", theksoi Bytyqi.
Ai theksoi se Qeveria po përpiqet ta paraqesë rishikimin e buxhetit si zhvillimor, por shifrat tregojnë se fondet po shkurtohen pikërisht aty ku krijohet vlera ekonomike./Telegrafi/