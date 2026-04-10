Buzëqesh Barcelona, Real Madridi ndalet me barazim në shtëpi nga Girona
Real Madrid ka lëshuar dy pikë të rëndësishme në javën e 31-të të La Liga, duke barazuar 1-1 ndaj Girona snë një ndeshje me ritëm të lartë dhe shumë episode vendimtare.
Ndeshja u hap në mënyrë të papritur në minutën e 51-të, kur Federico Valverde realizoi golin e avantazhit për Real Madrid, pas një aksioni ku fillimisht goditja e tij u duk e pasigurt, por topi përfundoi në rrjetë pas një gabimi të portierit kundërshtar.
Megjithatë, Girona reagoi në minutën e 62-të. Thomas Lemar shënoi një gol të bukur, duke kontrolluar në mënyrë perfekte një pasim në kufijtë e zonës dhe duke e dërguar topin me një gjuajtje të harkuar në shtyllën e djathtë për 1-1.
Në pjesën e dytë, të dy skuadrat kryen ndryshime të shumta taktike.
Jude Bellingham u zëvendësua nga Arda Guler, ndërsa Eder Militao u zëvendësua nga Dean Huijsen, në një tentativë të Alvaro Arbeloa për të freskuar skuadrën.
Kylian Mbappe pati një moment të diskutueshëm në minutën e 88-të, kur kërkoi një penallti pas një ndërhyrjeje në zonë, por gjyqtari e hodhi poshtë menjëherë protestën e lojtarëve të Real Madridit.
Barcelona tani me një fitore eventuale të dielën ndaj Espanyolit, mund ta çojë në nëntë pikë diferencën me ‘Los Blancos’./Telegrafi/