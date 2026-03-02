Burri nga Idaho kap topin e tenisit pas shpine nga një distancë prej 60 metrash
Burri nga Idaho, David Rush, kapi një top tenisi pas shpine nga një distancë prej 60 metrash për të fituar titullin e tij të fundit në librin e rekordeve botërore Guinness.
Rush kërkoi ndihmën e Chris Stumph, me të cilin ka bashkëpunuar në shumë përpjekje të tjera për të vendosur rekordin botëror Guinness, për ta hedhur topin në një distancë prej 60 metrash, transmeton Telegrafi.
"Ajo që e bëri të vështirë këtë nuk ishte vetëm kapja e një topi pa u vënë re. Është problemi i përbërë: Chris duhej ta godiste tamam siç duhet, dhe unë duhej të isha në vendin e duhur, dhe dora ime duhej të ishte në pozicionin e duhur, dhe koha duhej të ishte perfekte. Çdo një nga këto variabla shkon keq dhe po fillon nga e para", shkroi Rush në internet.
Ai arriti ta kapte topin pas disa përpjekjeve, dhe distanca u konfirmua nga një matës.
Përpjekja ndodhi në dhjetor 2024, dhe Rush tani ka marrë konfirmimin nga Libri i Rekordeve Botërore Guinness se ai zyrtarisht ka titullin për kapjen më të largët pas shpine të një topi tenisi. Rekordi i mëparshëm ishte 45 metra. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com