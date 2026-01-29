Bullgaria dërgon kontingjent të ri ushtarak në Kosovë për misionin e KFOR-it
Me një ceremoni solemne të enjten në qytetin e Plevenit, Bullgaria dërgoi një kontingjent të ri ushtarak në Komandën Rajonale të KFOR-it-Perëndim (RC-Ë) në Kosovë.
Formacioni, i komanduar nga Kapiteni Georgi Valkanov, përbëhet nga 97 pjesëtarë të forcave të armatosura bullgare.
Në ceremoninë e zhvilluar morën pjesë zëvendësministri i Mbrojtjes Radoslav Iliev, zëvendësshefi i Mbrojtjes gjeneral-lejtënant Krasimir Kanev, komandanti i Forcave Tokësore gjeneralmajor Deyan Deshkov, zëvendëskomandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta kundëradmirali Galin Manev, si dhe përfaqësues të autoriteteve lokale dhe shtetërore.
Në fillim të ceremonisë, Kanev shqyrtoi trupat, ndërsa Ati Krasimir Krastev nga Kisha e Trinisë së Shenjtë në Pleven kryesoi një bekim për shëndet dhe sukses në mision.
“Shërbimi i paqes është shërbim i Zotit”, tha prifti gjatë fjalës së tij.
Në fjalën e tij, zëvendësministri Iliev theksoi rëndësinë e misionit: “Pjesëmarrja në operacionin e NATO-s në Kosovë është një detyrë shumë e përgjegjshme me rëndësi për sigurinë dhe paqen në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Misioni juaj është të siguroni, garantoni dhe demonstroni aftësitë e Aleancës për të ruajtur sigurinë dhe rendin në rajon”.
Gjeneral-lejtënant Kanev shtoi se përvoja e fituar në misione ndërkombëtare do të jetë e vlefshme jo vetëm për detyrat në Kosovë, por edhe për karrierën e pjesëtarëve të kontingjentit.
“Në kontekstin e ndryshimeve gjithnjë e më dinamike në peizazhin politik dhe ekonomik global, përvoja në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit bëhet gjithnjë e më e rëndësishme”, theksoi ai.
Ceremonia përfundoi me një marshim solemn të kontingjentit përmes Sheshit Vazrazhdane. Kontingjenti do të vendoset në Kampin Villaggio Italia, pranë Pejës, në pjesën perëndimore të Kosovës.
Gjatë gjashtë muajve të ardhshëm, personeli ushtarak bullgar do të kryejë detyrat e tij si pjesë e elementit të mbështetjes kombëtare, duke përfshirë pozicione në selinë e Komandës Rajonale të KFOR-it-Perëndim dhe si kompani manovrimi me seksion logjistik dhe njësi mjekësore brenda batalionit shumëkombësh të misionit paqeruajtës të NATO-s.