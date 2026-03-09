Britaniku kur u zgjua nga gjumi ishte i tëri i kaltër, shkoi me urgjencë në spital – atje mjekët zbuluan të vërtetën që i bëri të qeshin
Një burrë mbeti i tmerruar pasi u dërgua me urgjencë në spital pasi ishte bërë i kaltër nga koka te këmbët - vetëm për të zbuluar arsyet e vërteta.
Tommy Lynch, 42 vjeç, kishte blerë çarçafë të kaltër të errët dhe kishte fjetur me to për dy netë kur u zgjua duke u dukur si "një Avatar", transmeotn Telegrafi.
Ai ndihej "jashtëzakonisht i lodhur" dhe një mik, i cili punon si kujdestar, e shikoi një herë përpara se ta çonte me urgjencë në spitalin më të afërt.
Tommy u dërgua menjëherë te një mjek dhe iu dha një shtrat brenda pak minutash, ndërsa stafi i shqetësuar e vuri në oksigjen.
Kur mjeku ia fërkoi krahun me një pecetë me alkool, peceta u bë e kaltër - dhe Tommy e kuptoi se fajtori ishin çarçafët e tij të rinj të palara.
Tommy tha se i bëri mjekët të qeshnin me të madhe, por në fund i la "më shumë të kuqe sesa të kaltër".
Punëtori i ndërtimit, nga Castle Gresley, Derbyshire, tha: "Nuk e dija kurrë që duhej të laje çarçafët para se të flije mbi to. Të gjithë në pritjen e urgjencës më shikonin sikur të kishin parë një fantazmë. Më duhej të shkoja te sporteli dhe nuk dija çfarë të thosha: 'përshëndetje, jam zgjuar i kaltër'. /Telegrafi/