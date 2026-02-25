Brenda aeroplanit të shkatërruar “Lolita Express” të Epstein ku abuzoheshin vajzat e mitura
Aeroplani i famshëm privat Boeing 727 i pedofilit të ndjerë Jeffrey Epsteinit, i njohur me nofkën “Lolita Express”, është lënë për t’u shkatërruar për gati një dekadë në një vend grumbullimi aeroplanësh në Brunswick, Georgia dhe tani duket i copëtuar dhe plot myk e insekte.
Dikur ishte një aeroplan luksoz, me dhomë gjumi, disa zona për t’u ulur, kuzhinë dhe banjo, por sot brendësia e tij është e rrënuar, e mbushur me gjurmët e kohës dhe sende personale të braktisura, si lodra për fëmijë dhe furça dhëmbësh të përdorura.
Aeroplani, i regjistruar si N908JE - një referencë e inicialeve të Epsteinit - u përdor, sipas prokurorëve, për të transportuar viktima të trafikimit seksual përreth botës dhe për të çuar njerëz me profil të lartë, përfshirë figura të njohura politike dhe shoqërore.
Që nga fluturimi i tij i fundit në vitin 2016, aeroplanit i janë hequr motorët dhe nuk mund të fluturojë më; ai është shndërruar thuajse në një “kapsulë kohe” që mban prova vizuale të historisë së tij të errët.
Interieri i tij, megjithëse në gjendje të keqe, përmban edhe mbetje të sendeve të brendshme — nga peshqirë të ndotur deri te sende personale dhe dokumente fluturimi.
Ndryshe, Epstein u gjet i pajetë në vitin 2019 në qelinë federale në Manhattan, New York rreth një muaj pasi ishte arrestuar me akuza federale për trafikim seksual të të miturve. Ai priste gjyqin, i cili mund ta çonte në burgim të përjetshëm. Zyra e mjekësisë ligjore e shpalli vdekjen vetëvrasje me varje. /Telegrafi/