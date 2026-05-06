BQK përfshin arin në portofolin e rezervave për herë të parë
Banka Qendrore e Kosovës (BQK) konsideron se ka shënuar një moment historik në zhvillimin e aseteve zyrtare rezervë të Republikës së Kosovës, me përfshirjen e arit për herë të parë në portofolin e rezervave të saj, transmeton KosovaPress.
Sipas BQK-së, përfshirja e arit në portofolin e rezervave të Kosovës për herë të parë përfaqëson hapin fillestar të një procesi afatgjatë të alokimit strategjik, duke reflektuar progresin më të gjerë institucional të këtij institucioni.
“Ajo ndërtohet mbi qëndrueshmërinë tashmë të konsoliduar financiare të BQK-së, qeverisjen e shëndoshë dhe kornizën e kujdesshme të politikave. Përmes menaxhimit të kujdesshëm financiar, alokimit efektiv të aseteve dhe qeverisjes së brendshme të fuqizuar, BQK-ja ka ruajtur një model institucional të qëndrueshëm, duke i mundësuar edhe realizimin e kontributeve të rregullta vjetore në buxhetin e shtetit, në përputhje me kornizën e saj ligjore.
BQK vlerëson se ari tradicionalisht ka luajtur rol të rëndësishëm në menaxhimin e rezervave të bankave qendrore, si instrument afatgjatë i ruajtjes së vlerës dhe i diversifikimit. Për BQK-në, përfshirja e tij përfaqëson një hap strategjik drejt forcimit të mëtejshëm të qëndrueshmërisë së portofolit rezervë, zbutjes së rreziqeve dhe mbështetjes së stabilitetit financiar afatgjatë.
BQK-ja mbetet e përkushtuar për forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve institucionale dhe për sigurimin që praktikat e menaxhimit të rezervave të vazhdojnë të mbështesin stabilitetin financiar, besueshmërinë institucionale dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Republikën e Kosovës.
Sipas njoftimit, ky zhvillim përfaqëson një arritje të rëndësishme institucionale dhe reflekton modernizimin e vazhdueshëm të kornizës së menaxhimit të rezervave të BQK-së. Përfshirja e arit forcon më tej diversifikimin, qëndrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të portofolit rezervë, duke përafruar praktikat investuese të BQK-së me standardet dhe praktikat bashkëkohore ndërkombëtare, si dhe me praktikat e shëndosha të bankave qendrore.
“Gjatë viteve të fundit, BQK-ja ka ndërmarrë një transformim gjithëpërfshirës të praktikave të menaxhimit të aseteve, administrimit dhe menaxhimit të rrezikut. Këto reforma janë mbështetur në politika të mirëpërcaktuara të brendshme, mekanizma të forcuar të qeverisjes dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerë ndërkombëtarë, përfshirë Thesarin e SHBA-së, Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Bankën Botërore”, thuhet në njoftim.
Më tej thuhet se një shtyllë kyçe e këtij progresi ka qenë pjesëmarrja e BQK-së në Programin e Partneritetit për Këshillim dhe Menaxhim të Rezervave të Bankës Botërore (RAMP), fillimisht e fokusuar në asistencë teknike dhe së fundmi e avancuar përmes një Mandati për Menaxhimin e Investimeve.
“Ky bashkëpunim ka mbështetur forcimin e kornizës së politikave investuese të BQK-së, rregulloreve mbështetëse, kapaciteteve institucionale, si dhe funksioneve të menaxhimit të rrezikut, monitorimit dhe analizës”, thuhet në komunikatë.
Sipas njoftimit, paralelisht, BQK-ja ka zbatuar një strategji të rishikuar për marrëdhëniet bankare korrespondente dhe kujdestarinë e aseteve, përfshirë vendosjen e marrëdhënieve me banka qendrore brenda Eurosistemit dhe me banka ndërkombëtare komerciale me reputacion. BQK-ja ka avancuar gjithashtu angazhimin me ofrues kyç të infrastrukturës globale, përfshirë Clearstream, për shërbime të menaxhimit të kolateralit dhe kujdestarisë së aseteve. Këta hapa kanë zgjeruar mundësitë e BQK-së për të menaxhuar likuiditetin në mënyrë efektive, duke rritur njëkohësisht kapacitetin e saj operacional dhe strategjik për menaxhimin e rezervave në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. /Telegrafi/