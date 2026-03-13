Bozhinovska: Furnizimi me karburant i qëndrueshëm, çmimet më të ulëta në rajon
Furnizimi me karburante në vend është i qëndrueshëm; dhe Maqedonia pavarësisht rritjes së çmimeve, ka karburantin më të lirë në rajon – siguron ministrja e Energjetikës, Sanja Bozhinovska. Inspektorët e tregut në mbi 300 kontrolle kanë konstatuar se të gjithë tregtarët kanë rezervat ligjore operative për pesë ditë.
Ajo siguron se edhe rezervat shtetërore janë të qëndrueshme. Deklarimet kanë qenë se kemi mjaftueshëm për mbulimin e rreth 62 ditëve të nevojave të qytetarëve dhe ekonomisë.
“Eurodizel 138 milionë 877,053 litra, eurosuper 95, 32,098,680 litra, vaj ekstra për përdorim shtëpiak EL1, 10,772,342 litra, mazut M1, 5,287,794 kilogramë. Meqë Agjencia e Rezervave të Naftës (MAKORA) ka detyrimin, pra merr paratë, do të furnizojnë, duhet t’i pyes kur do të furnizojnë përsëri, kjo është furnizimi i tyre i rregullt. Mendimi ditor është rreth 4,000”, deklaroi Bozhinovska.
Ministrja siguron – nëse presionet globale vazhdojnë, do të përdoren të gjithë mekanizmat për mbrojtjen e standardit të qytetarëve. Në dispozicion janë ulje të akcizave për karburantet deri në 4 denarë dhe të TVSH-së për blerjen e derivateve. Bozhinovska mendon se qytetarët nuk dëmtohen nga ndryshimi i Rregullores së KRRE-së, me të cilën çmimet ndryshohen një herë në javë të hënën, e jo si më parë – kur kishte ndryshime në bursat botërore. Ajo thotë se deri tani kemi pasur vetëm një rritje.
“Çmimet i përcakton KRrE. E dini, ne nuk ndërhyjmë si ministri. Megjithatë, unë pyeta. Kjo llogaritje është futur që nga lufta me Ukrainën. Pra, kjo është 2022, më parë ishte në nivel javor dhe siç i ndiqnim çmimet, lufta filloi më 28, dhe ne kemi pasur vetëm një rritje. Kjo do të thotë se qytetarët, nëse shikojnë të gjitha çmimet, mendoj se nuk janë dëmtuar, pra deri tani kemi pasur vetëm një rritje të çmimeve”, shtoi Bozhinovska.
Ndryshe, KRRE të hënën rriti çmimet e karburanteve mesatarisht për 14,27 për qind. Çmimi i dizelit u rrit për 14,5 denarë, pasi fuçia në bursat botërore kaloi 100 dollarë. Çmimet e reja KRRE duhet t’i shpallë të hënën, por shqetësuese është se çmimet e naftës në bursat botërore në dy ditët e fundit përsëri kaluan 100 dollarë për fuçi, pasi më parë kishte rënie drastike dhe deri në 85 dollarë për fuçi.