Bos i mafias izraelite ekzekutohet me të shtëna në kokë, në mes të ditës - publikohen pamjet e sulmit
Një prej figurave më të rrezikshme të botës kriminale në Izrael është vrarë në mënyrë spektakolare, në një atentat të kryer në publik.
Yanis Yushvaev, 40 vjeç, u qëllua për vdekje në distancë të afërt të dielën, teksa po largohej nga një pikë karburanti pranë Cezareas. Ai ishte i martuar dhe baba i tre fëmijëve.
Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë momentin kur një person i armatosur qëndron pranë hyrjes së një objekti. Yushvaev del nga dera dhe zbret shkallët.
Pasi dy persona kalojnë pranë autorit dhe largohen në drejtim të kundërt, sulmuesi kthehet papritur dhe e qëllon Yushvaevin në pjesën e pasme të kokës. Viktima bie dhe rrokulliset nëpër shkallë, ndërsa autori largohet me vrap.
Policia izraelite e ka përshkruar Yushvaevin si drejtues të një grupi kriminal të lidhur me komunitetin hebre të Kaukazit në Izrael, transmeton Telegrafi.
Ai kishte arritur t’u shpëtonte për vite me radhë dënimeve, pavarësisht dyshimeve për përfshirje në të shtëna, sulme me granata dhe djegie automjetesh.
Lufta mes klaneve kriminale po del në rrugë Vrasja vjen në një kohë kur Izraeli po përballet me një rritje shqetësuese të krimit të organizuar.
Yanis Yushvaev, who has been described as a leader of the Caucasian mafia in Israel, has been killed in an assassination captured on camera pic.twitter.com/UtdzOoPpHF
— Chay Bowes (@BowesChay) August 25, 2026
Në javët e fundit, degë të rrjetit të njohur të restoranteve japoneze Japanika janë sulmuar me granata, armë zjarri dhe tentativa për zjarrvënie. Policia dyshon se sulmet janë pjesë e konfliktit mes familjeve kriminale Mosli, me origjinë hebreje, dhe Jarushi, me origjinë arabe.
Brenda vetëm disa ditësh janë raportuar 13 sulme, përfshirë të shtëna në një restorant në Herzliya dhe një sulm të dyshuar me granatë në Netanya.
Situata ka qenë aq shqetësuese sa edhe ambasada amerikane në Jerusalem ka paralajmëruar qytetarët amerikanë për rrezikun që paraqet krimi i organizuar në zona si Tel Avivi, Jaffa dhe Herzliya.
Shifrat tregojnë përmasat e problemit: në vitin 2025 u regjistruan 309 vrasje në Izrael, krahasuar me 148 në vitin 2022. Nga viktimat e vitit 2025, 241 ishin arabë izraelitë dhe 47 hebrenj.
Vrasja e Yushvaevit tregon se lufta mes organizatave kriminale nuk është e kufizuar vetëm te komuniteti arab, por prek gjithnjë e më shumë edhe botën kriminale brenda komunitetit hebre.
Incidenti ka rikthyer në qendër të vëmendjes edhe përgjegjësinë e ministrit izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, nën të cilin policia është përballur me kritika për mënyrën se si po trajtohet vala e krimit të organizuar.