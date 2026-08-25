Irani thotë se është gati për atë që SHBA-të e quajnë 'ofensiva më e madhe financiare ndonjëherë'
Irani thotë se ka një plan dyvjeçar për t'iu kundërvënë sanksioneve të zgjeruara pasi SHBA-të njoftuan një "Ditë-D ekonomike" kundër vendit dhe kërcënuan mbështetësit e tij.
Në përgjigje të asaj që Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent, e quajti "ofensiva më e madhe financiare ndonjëherë", ministri i ekonomisë i Iranit, Ali Madanizadeh, tha se ishte "plotësisht i përgatitur për sanksionet e SHBA-së", të cilat do të rezultonin në një tjetër disfatë për Uashingtonin.
Nën kërcënimin e fundit ndaj regjimit iranian, Bessent tha se SHBA-të do të ndërpresin të gjitha lidhjet ekonomike me vendin dhe shtoi se çdo komb që bashkëpunon financiarisht me Iranin do të izolohet.
Kjo vjen pas kthesave U dhe afateve të zgjatura nga Shtëpia e Bardhë në përpjekjet e saj për t'i dhënë fund konfliktit.
Orë pas njoftimit nga Bessent, Madanizadeh tha se Irani kishte "pritur këto plane për një kohë të gjatë", transmeton Telegrafi.
"Qeveria është dhe ishte gati dhe ka një plan dyvjeçar për të menaxhuar këto ngjarje. Ne gjithashtu kemi mjetet tona dhe dimë si ta luajmë lojën", tha ai për televizionin shtetëror.
Ai tha gjithashtu se as Kina dhe as Rusia nuk i kishin "pranuar" masat e SHBA-së dhe parashikoi se vendet e tjera do t'u rezistonin atyre.
Ministria e Jashtme kineze tha se sanksionet dhe taktikat e presionit nuk ndihmuan dhe Pekini do të bënte atë që ishte e nevojshme për të mbrojtur interesat e Kinës.
Lufta ka çuar në rritje të çmimeve globale të naftës dhe, në përgjigje të kërcënimit të fundit, Irani paralajmëroi se do të mbyllte të gjitha eksportet e naftës nga rajoni nëse lufta vazhdonte.
Regjimi iranian ka lëshuar gjithashtu një paralajmërim të ri për anijet që të mos kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit pa leje, sipas Reuters.
Një e pesta e naftës dhe gazit në botë zakonisht kalon nëpër ngushticë, një rrugë ujore e ngushtë në jug të Iranit, por rrjedha është bllokuar në mënyrë efektive nga vendi që nga fillimi i konfliktit në fund të shkurtit, duke çuar në çmime më të larta të naftës në nivel global.
Në një konferencë shtypi më herët të hënën, duke përshkruar atë që është quajtur "Operacioni i Përjashtuar Ekonomik", Bessent tha se SHBA-të po nisnin një "sulm ekonomik kundër lidhjeve financiare të Iranit në të gjithë globin".
"Irani tani përballet me një zgjedhje shumë të qartë me vetëm dy rrugë para tij: izolim të plotë global... ose një rrugë kthimi në normalitet me një mundësi për t'u ribashkuar me ekonominë globale", tha ai.
Sekretari i Thesarit pretendoi se Amerika "nuk po e menaxhon më kërcënimin iranian, ne po e japim fund atij".
Bessent tha se Departamenti i Thesarit kishte hartëzuar rrjetet, lehtësuesit dhe kanalet financiare të përdorura nga Irani për të shmangur sanksionet për të tregtuar naftë.
Departamenti tha se kishte lëshuar vendime kundër pesë sektorëve: aseteve digjitale, teknologjisë, arit, aviacionit dhe transportit detar. Thesari gjithashtu ka vendosur sanksione ndaj pothuajse 60 subjekteve, individëve dhe anijeve.
Bessent tha se veprime të tilla do të "shtrëngonin litarin dhe do të bllokonin çdo burim të mundshëm të ardhurash" për Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe regjimin më të gjerë iranian.
Në një paralajmërim për qeveritë dhe subjektet që ndihmojnë ose tregtojnë me Iranin, ai tha se ato nuk mund të "pretendonin se janë të verbëra ndaj mundësimit të këtij aktiviteti".
Ai nuk pranoi të nxirrte në pah vende specifike, por tha se Trump do t'u telefononte udhëheqësve botërorë "me kërkesa specifike për të ndërprerë ndërveprimet e tyre me regjimin".
Ndërsa tha se ishte e rëndësishme t'u jepej njerëzve kohë për të kuptuar sanksionet e reja, ai shtoi: "Ata duhet ta dinë se ne do të veprojmë shumë shpejt dhe se jemi seriozë".
David Oxley, ekonomist kryesor i klimës dhe mallrave në Capital Economics, hodhi dyshime mbi efektivitetin e njoftimit të sanksioneve.
"Me bllokadën e rinovuar detare amerikane që tashmë po pengon eksportet e naftës së Iranit, ndikimi i drejtpërdrejtë i 'Ditës D ekonomike' në të ardhurat e energjisë së Iranit do të jetë disi i dobët", tha ai.
"Dyshojmë se paketa e re do të ketë vetëm një ndikim të kufizuar të drejtpërdrejtë në flukset e energjisë iraniane në afat të shkurtër", shtoi ai. /Telegrafi/