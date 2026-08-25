Borxhi i shtetit ndaj sektorit privat arrin në 315 milionë euro
Në fund të qershorit, detyrimet e maturuara dhe të papaguara të institucioneve shtetërore, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, arritën në 692.523.113 euro. Krahasuar me fundin e dhjetorit të vitit 2025, detyrimet janë rritur për 26,37 milionë euro.
Rritje e detyrimeve të maturuara dhe të papaguara është shënuar edhe në nivel tremujor, me 17,55 milionë euro, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, borxhet janë rritur për pothuajse 3 milionë euro.
Detyrimet e maturuara dhe të papaguara ndaj sektorit publik arrijnë në 344,5 milionë euro, rreth 15 milionë euro më shumë krahasuar me fundin e vitit të kaluar.
Në vendin e dytë janë detyrimet ndaj sektorit privat, shoqatave të qytetarëve dhe organizatave të tjera jofitimprurëse, të cilat arrijnë në pothuajse 315,2 milionë euro. Vetëm gjatë gjashtë muajve të parë të vitit, ky borxh është rritur për 20,3 milionë euro.
Ndërkohë, borxhi i shtetit ndaj personave fizikë në fund të tremujorit të dytë ishte pak mbi 3 milionë euro, duke shënuar ulje krahasuar me fundin e dhjetorit. Ulje është regjistruar edhe te detyrimet e maturuara dhe të papaguara ndaj subjekteve jashtë vendit, të cilat në fund të qershorit ishin rreth 30 milionë euro.
Dy ndërmarrje shtetërore me mbi 171 milionë euro borxhe
Në mesin e institucioneve dhe ndërmarrjeve me detyrimet më të mëdha të papaguara, në krye është “MZ Infrastruktura”, me borxh prej rreth 91,4 milionë eurosh.
Në vendin e dytë është “MZ Transport”, me detyrime të maturuara dhe të papaguara prej pothuajse 80 milionë eurosh.
Kështu, vetëm këto dy kompani nën kontrollin shtetëror kanë së bashku mbi 171 milionë euro borxhe.
Në vendin e tretë është një institucion publik nga fusha e shëndetësisë – Shërbimi i përbashkët për nevojat e institucioneve shëndetësore – me borxh prej gati 35 milionë eurosh.
ESM – Prodhimi i energjisë elektrike ka detyrime prej 33,9 milionë eurosh, ndërsa ESM – Distribuimi rreth 30 milionë euro.
Lista e re e Ministrisë së Financave përfshin 903 institucione shtetërore, agjenci, komisione, komuna, kompani shtetërore, ndërmarrje publike lokale dhe të qytetit, shkolla, spitale, institucione të mbrojtjes sociale dhe kulturës, gjykata, fakultete, prokurori dhe ministri, të cilat kanë raportuar detyrime të maturuara dhe të papaguara.