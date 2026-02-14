Borë me intensitet të lartë në zonat malore të Shkodrës
Reshjet e dëborës vijojnë me intensitet të lartë në zonën e Qafë Thores, Shkodër, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve.
Autoriteti Rrugor Shqiptar njofton se aktualisht, në terren po punojnë njëkohësisht dy borëpastruese për të mbajtur rrugën të hapur dhe të kalueshme.
Sipas autoriteteve, momentalisht qarkullimi vijon pa probleme, por situata mbetet dinamike për shkak të kushteve atmosferike.
Sipas parashikimeve të motit, reshjet pritet të vazhdojnë me intensitet gjatë gjithë natës, çka mund të sjellë vështirësi si në qarkullimin e automjeteve, ashtu edhe në punën e borëpastrueseve.
Grupet e punës dhe mjetet janë në terren dhe situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.
Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal, të pajisen me zinxhirë kur udhëtojnë drejt këtij aksi dhe të ndjekin udhëzimet e dhëna nga strukturat përgjegjëse në terren.