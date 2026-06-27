BMW po mendon rikthimin e superveturës legjendare M1
BMW M1 legjendare mund të ketë ekzistuar vetëm për pak vite, por ndikimi i saj ka qenë i madh.
Ka kaluar gati gjysmë shekulli që kur supervetura hyri në prodhim, por është një model për të cilin edhe drejtuesit e sotëm të BMW-së nuk mund të ndalojnë së menduari.
“Jam i dashuruar me M1 origjinal, por do të doja shumë të bëja një të re”, tha Frank van Meel, shefi i BMW M.
Oliver Heilmer, kreu i M Design, shprehu mendime të ngjashme.
Ndërkohë që BMW nuk ka prodhuar kurrë një pasardhës të mirëfilltë të M1, prodhuesi e ka konsideruar atë në disa raste dhe madje është afruar shumë me prodhimin e një të reje bazuar në konceptin Vision M Next të vitit 2019. /Telegrafi/
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