Bjellorusia stërvit emigrantë për të luftuar rojet kufitare të Evropës
Shefi i inteligjencës së Letonisë ka zbuluar se Bjellorusia po stërvit migrantët në luftime përpara se t'i detyrojë ata të kalojnë kufijtë e Bashkimit Evropian.
Normunds Mežviets, kreu i shërbimit të sigurisë shtetërore VDD të Letonisë, i bëri këto pretendime në një intervistë me The Telegraph.
Ai tha se migrantët po përgatiten për përballje të dhunshme me rojet kufitare përpara se të shtyhen në Poloni dhe shtetet baltike, transmeton Telegrafi.
Dhjetëra mijëra kanë kaluar në BE vitet e fundit, në atë që zyrtarët perëndimorë e përshkruajnë si pjesë të fushatës së përshkallëzuar të luftës hibride të Moskës.
Duke folur nga një bunker në selinë e agjencisë së tij, Mežviets tha se taktikat bjelloruse dhe ruse janë bërë gjithnjë e më agresive.
"Mbaj mend vitet e para, ishin mjaft, mjaft të qeta, por vitin e fundit po bëhet më agresive", tha ai.
Zyrtarët bjellorusë kanë zhvilluar gjithashtu mënyra të reja për të manipuluar migrantët përpara se t'i dërgojnë në kufi.
Një taktikë, e përshkruar nga Mežviets si një "operacion informacioni", përfshin shfaqjen e pamjeve të fabrikuara për migrantët, të dizajnuara për të ndezur tensionet.
Videot portretizojnë viktima të supozuara të "rojeve të këqija dhe të dhunshme kufitare që i rrahin, i torturojnë dhe i nxjerrin jashtë", tha ai.
Megjithatë, analistët e identifikuan shpejt materialin si të rremë.
"Ato po tregojnë plagët e tyre dhe, pa qenë një ekspert i madh në këtë fushë, mund të them se nuk janë plagë të vërteta", shtoi Mežviets.
Kur u pyet nëse inteligjenca artificiale është përdorur për të krijuar lëndimet, ai tha se ishte "thjesht një sajesë e dobët dhe mjaft e thjeshtë".
Por zyrtarët thonë se tani po shfaqet një kërcënim më serioz.
"Kemi pasur disa informacione se po i trajnojnë ata [të jenë më të dhunshëm]", tha Mežviets.
Ai nuk pranoi të jepte detaje të mëtejshme, por konfirmoi se Bjellorusia ka ndërtuar infrastrukturë përgjatë kufirit, duke përfshirë vende magazinimi, akomodim dhe së fundmi kampe ku emigrantëve u jepet trajnim luftarak.
Autoritetet polake i kanë thënë gjithashtu gazetës se janë ndërtuar tunele nëntokësore përgjatë pjesëve të kufirit lindor të BE-së, për të ndihmuar kalimet.
"Ende nuk kemi parë tunele siç kanë parë miqtë tanë polakë, por që nga fillimi kemi parë një grumbullim masiv të autoriteteve bjelloruse dhe KGB-së bjelloruse dhe rojeve kufitare që promovojnë hapur këtë migrim të paligjshëm", tha z. Mežviets.
Përballja i paraprin pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia, i cili shpesh shihet si fillimi i fushatës së saj hibride kundër NATO-s.
Duke reflektuar mbi taktikat që përdoren, Mežviets tha: "E kuptoj se si mund të kryhen operacione të tilla. Nëse më duhet ta bëj ndonjëherë, do të jem më i përgatitur për të". /Telegrafi/