Bill Gates thotë se nuk ka qenë dëshmitar i krimeve, por mund të ketë qenë në prani të viktimave të Epstein
Miliarderi Bill Gates dëshmoi se nuk ka ndërvepruar kurrë me viktimat e Jeffrey Epstein, por pranoi se mund të ketë qenë në praninë e tyre, sipas një transkripti të intervistës së tij me dyer të mbyllura me Komitetin Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve të publikuar të martën.
Bashkëthemeluesi i Microsoft pohoi në intervistën vullnetare, e cila u zhvillua në Capitol Hill në fillim të këtij muaji, se marrëdhënia e tij trevjeçare me shkelësin e dënuar seksual ishte rreptësisht profesionale dhe se ai nuk ka qenë kurrë dëshmitar ose pjesëmarrës në ndonjë sjellje të keqe seksuale.
Por përfaqësuesi demokrat Robert Garcia theksoi se hetimi i panelit ka treguar se disa nga punonjësit e Epstein u abuzuan gjithashtu nga financuesi i ndjerë, duke e bërë të vështirë për Gates të përjashtojë se ai nuk ka qenë kurrë pranë ndonjë prej viktimave të Epstein.
"Kjo është një pikë shumë e mirë. Mund të kem qenë në prani të viktimave", tha Gates, i cili pranoi se pa disa nga punonjëset femra të Epstein në fund të një takimi në një nga aeroplanët e Epstein.
Si pjesë e hetimit të vazhdueshëm të komitetit mbikëqyrës, paneli kërkoi dëshminë e Gates pasi publikimi i dosjeve shtesë të Epstein nga Departamenti i Drejtësisë këtë vit ngriti pyetje në lidhje me lidhjet e tij me shkelësin seksual të dënuar të ndjerë.
Paneli gjithashtu të martën publikoi transkriptin e asistentes së gjatë të Epstein, Lesley Groff, e cila e karakterizoi ish-shefen e saj si një "manipuluese mjeshtër" dhe tha se nuk dinte për krimet e tij.
Groff zbuloi se ajo lidhi Epstein dhe Presidentin Donald Trump, atëherë një qytetar privat, në telefon disa herë gjatë një periudhe prej 10 vitesh, por tha se nuk dinte përmbajtjen e këtyre bisedave. Trump ka mohuar prej kohësh çdo keqbërje në lidhje me Epstein, si dhe çdo akuzë për sjellje të pahijshme seksuale.
Në intervistën e tij, Gates shpjegoi se si Epstein u përpoq të përdorte informacion në lidhje me jetën personale të bashkëthemeluesit të Microsoft - duke përfshirë edhe faktin se ai kishte qenë jobesnik në martesën e tij - për ta ushtruar presion mbi të.
Pasi i ndërpreu lidhjet me Epstein në vitin 2014, Gates kujtoi një rast në të cilin Epstein i dërgoi email duke kërkuar "rimbursim" për shpenzimet që Epstein kishte paguar në lidhje me një grua me të cilën Gates kishte një lidhje aferë.
“I komunikova personit tim kyç, personit më të lartë në Gates Ventures, Larry Cohen, se ne nuk do të paguanim kurrë asgjë,” dëshmoi Gates.
Gates u prezantua me Epstein në vitin 2011 përmes njërit prej punonjësve të tij më të besuar, Dr. Boris Nikolic, të cilin Gates beson se i ka treguar Epsteinit për dy nga aferat e tij jashtëmartesore.
Pas dyerve të mbyllura, hetuesit e shtynë Gatesin për afera të tjera të mundshme, duke argumentuar se ishte e rëndësishme të përcaktohej nëse Gates kishte ndonjë lidhje tjetër me shkelësin e dënuar seksual.
Por Gates dhe ekipi i tij ligjor kundërshtuan. Miliarderi i teknologjisë vuri në dukje konkretisht emailet e draftit që Epstein duket se ia ka shkruar vetes në vitin 2013, të cilat përfshijnë një sërë akuzash grafike dhe të paverifikuara kundër Gates dhe argumentoi se Epstein do të kishte përmendur afera të tjera atje.
“Mendoj se Epstein, kur po i shkruante email vetes, mori çdo gjë të mundshme negative që dinte, dhe disa që janë plotësisht të rreme, dhe i futi ato në emailet e draftit për veten e tij”, tha Gates.
“Dhe kështu mendoj se nëse në ndonjë mënyrë të çuditshme ai zbuloi diçka negative për të thënë për mua, ne do ta kishim parë këtë në emailet që ai i dërgoi vetes”, shtoi ai.
Në këto shënime të rrjedhës së vetëdijes, të mbushura me gabime shtypi dhe smirë - të cilat Gates i ka deklaruar të rreme - Epstein duket se pretendon se ai lehtësoi takimet seksuale për Gates dhe e ndihmoi atë të merrte ilaçe për të fshehur një infeksion seksualisht të transmetueshëm nga gruaja e tij.
Në intervistën e tij me dyer të mbyllura, Gates tha: "Nuk kam pasur kurrë një sëmundje seksualisht të transmetueshme", por se "është e mundur" që ai i komunikoi Nikoliçit se ishte i shqetësuar se mund të kishte pasur një të tillë.
Pasi u takua me Epstein në vitin 2011, Gates tha se ishte në dijeni se financuesi kishte një "dënim penal" që ishte "me natyrë seksuale", por prapë tha se ishte i interesuar të ndiqte një marrëdhënie profesionale me Epstein, i cili pretendonte se mund të mblidhte miliarda dollarë për shëndetin global.
Deri më sot, Gates tha se do të donte të mos e kishte injoruar reputacionin e keq të Epstein në ndjekje të një mundësie filantropike që nuk u realizua kurrë. Edhe pse Epstein u përpoq ta ftonte atë në ishullin e tij ose në funksionet shoqërore, Gates tha se ishte i vetëdijshëm të mos e kalonte atë prag për shkak të dënimit penal të Epstein. /Telegrafi/