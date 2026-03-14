Bilanci i luftës, sa viktima janë shënuar në secilin vend për shkak të luftës me Iranin?
Më shumë se 3,000 njerëz - përfshirë civilë dhe personel ushtarak - janë vrarë në Lindjen e Mesme që kur filloi lufta me Iranin dy javë më parë, sipas vlerësimeve të CNN.
Kohët e fundit, të paktën 12 anëtarë të stafit mjekësor u vranë pasi një sulm izraelit goditi një qendër kujdesi shëndetësor në qytetin jugor libanez të Bourj Qalaouiyeh, tha ministria e shëndetit publik e vendit.
Ja çfarë dihet deri më tani për vdekjet:
Irani: Më shumë se 1,300 njerëz janë vrarë në Iran që nga fillimi i konfliktit, tha të martën ambasadori i Iranit në OKB . Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) me seli në SHBA raportoi dje se 1,298 civilë - përfshirë 205 fëmijë - dhe 1,122 personel ushtarak janë vrarë që nga fillimi i luftës, një rritje prej gati 1,000 vdekjesh ushtarake që nga raporti i saj të enjten. HRANA i tha CNN se kjo rritje është për shkak të përfshirjes së vdekjeve që janë në shqyrtim, si dhe përfshirjes së raporteve të vonuara të fataliteteve. Autoritetet iraniane nuk e kanë përditësuar numrin e tyre zyrtar për më shumë se një javë.
Libani: Të paktën 826 persona janë vrarë në Liban që kur Izraeli filloi sulmet ajrore në vend, tha ministria e shëndetësisë publike në një përditësim sot. Midis të vdekurve janë 106 fëmijë.
Izraeli: Të paktën 15 izraelitë janë vrarë që nga fillimi i konfliktit. Këtu përfshihen nëntë të vrarë në një goditje të drejtpërdrejtë me raketë në një ndërtesë banimi në qytetin Beit Shemesh dhe dy ushtarë izraelitë që u vranë në Libanin jugor të dielën në mëngjes.
SHBA: Një total prej 13 ushtarësh amerikanë janë vrarë që nga fillimi i konfliktit, përfshirë gjashtë që humbën jetën kur aeroplani i tyre i furnizimit me karburant u rrëzua në Irak të enjten. Gjashtë ushtarë të tjerë amerikanë u vranë në një sulm iranian që goditi një qendër të improvizuar operacionesh në Kuvajt të dielën.
Iraku: Të paktën 32 persona janë vrarë në Irak, shumica e të cilëve ushtarë nga Forca e Mobilizimit Popullor (PMF). PMF tha në një deklaratë se të paktën 27 anëtarë të saj ishin vrarë deri të enjten. Një ushtar francez u vra gjithashtu në një sulm ndaj një baze ushtarake në Kurdistanin irakian të enjten.
Kuvajti: Të paktën gjashtë persona kanë vdekur në Kuvajt. Këtu përfshihet edhe një vajzë 11-vjeçare e cila vdiq nga plagët e marra kur një copë predhe ra mbi një zonë banimi më 4 mars.
Emiratet e Bashkuara Arabe: Ministria e mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha të martën se gjithsej gjashtë persona me kombësi emirate, pakistaneze, nepaleze dhe bangladeshi janë vrarë si pasojë e "sulmeve".
Bahreini: Një person u vra pasi mbeturinat e një rakete të kapur shkaktuan zjarr në një "anije të huaj" në Qytetin Industrial Salman të Bahreinit, thanë mediat shtetërore të Bahreinit javën e kaluar. Më vete, një grua 29-vjeçare nga Bahreini vdiq pas një sulmi iranian në kryeqytetin Manama, sipas Ministrisë së Brendshme të Bahreinit.
Omani: Një shtetas indian vdiq pasi një varkë pa pilot sulmoi cisternën e naftës në të cilën ai po punonte larg bregdetit të Omanit, raportoi Agjencia e Lajmeve të Omanit. Përveç kësaj, dy shtetas të huaj u vranë në një "përplasje" droni në distriktin Sohar të Omanit, tha të premten ministria e mbrojtjes e vendit.
Arabia Saudite: Dy persona u vranë pasi një predhë ushtarake goditi një ndërtesë banimi në qytetin Al-Kharj më 8 mars, tha Mbrojtja Civile Saudite. /Telegrafi/