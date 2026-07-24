Sot, më 24 korrik 2026, në Malin Sharr, mbi Kodrën e Diellit janë regjistruar reshje bore.

Lajmin e ka bërë të ditur përmes rrjeteve sociale meteorologu Slavço Poposki, i cili theksoi se parashikimet e tij për këtë dukuri janë realizuar.

“Besoni ose jo: Sot, më 24 korrik, në Malin Sharr, dhe atë mbi Kodrën e Diellit, po bie borë. Parashikimet e mia u realizuan”, ka shkruar Poposki.

Kushtet e tilla atmosferike janë të pazakonta për këtë periudhë të vitit, por mund të ndodhin në majat më të larta malore gjatë depërtimit të masave më të ftohta ajrore.

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