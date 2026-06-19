Bezos: Njerëzimi duhet të shkojë në Hënë për të shpëtuar Tokën
Jeff Bezos doli në skenë në VivaTech në Paris për të argumentuar se njerëzimi duhet të shkojë në Hënë dhe përfundimisht më tej, jo vetëm për hir të eksplorimit, por për të shpëtuar planetin nga efektet e teknologjisë dhe industrisë.
Duke folur përkrah drejtorit ekzekutiv të Blue Origin, Dave Limp, në një sesion të moderuar nga ish-astronauti i NASA-s, Mike Massimino, themeluesi i Amazon dhe kryetari ekzekutiv i Blue Origin argumentoi se zhvendosja e industrisë së rëndë nga Toka është i vetmi skenar në të cilin rritja ekonomike dhe ruajtja e mjedisit mund të bashkëjetojnë.
"Planeti ynë mund të kthehet në gjendjen e tij para revolucionit industrial", tha Bezos.
"Kjo është e vetmja mënyrë në të cilën bota është më keq sot sesa ishte 500 vjet më parë... Në fakt mund t'i kemi të dyja", vazhdoi ai, duke theksuar se cilësia e jetës është përmirësuar për të gjithë njerëzimin, por se planeti vuajti si rezultat.
Mesazhi i tij ishte i qartë në lidhje me renditjen, domethënë se Hëna vjen para Marsit, dhe anashkalimi i këtij hapi do të ishte një gabim.
"Kur anashkalon hapa, në fakt nuk të bën më të shpejtë," tha Bezos.
"Është një lloj dhurate. Është kaq afër Tokës", shtoi ai.
Materialet e ngritura nga sipërfaqja hënore kërkojnë 28 herë më pak energji për kilogram sesa ato të lëshuara nga Toka, vuri në dukje ai. Kjo shifër e bën hënën jo vetëm një destinacion, por edhe një furnizues potencial për misione më të thella hapësinore.
Marsi dhe destinacione të tjera do të pasonin, por vetëm pasi të vendoset themeli hënor.
"Ne do të ndërtojmë koloni në Mars e kështu me radhë”, deklaroi Bezos ndër tjera. /Telegrafi/