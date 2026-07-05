Berlini "vishet" me ngjyrat e flamurit amerikan për Ditën e Pavarësisë
Porta e Brandenburgut, monumenti më i famshëm i Berlinit, u ndriçua me të kuqen, të bardhën dhe të kaltrën e flamurit amerikan të shtunën në mbrëmje për të shënuar 250-vjetorin e pavarësisë amerikane.
Shfaqja e dritave filloi në perëndim të diellit dhe zgjati deri në mesnatë.
"Si simbol i unitetit dhe lirisë, Porta e Brandenburgut pasqyron fuqishëm vlerat tona të përbashkëta më 4 Korrik", tha në një deklaratë kryetari i bashkisë së Berlinit, Kai Wegner.
"Berlini uron ngrohtësisht Shtetet e Bashkuara për 250-vjetorin e tyre", shtoi ai.
Ministri i Jashtëm gjerman Johann Wadephul tha se përvjetori i Deklaratës Amerikane të Pavarësisë është një shkak për festim për Evropën, Gjermaninë dhe veçanërisht për Berlinin.
"Vlerat e përfshira në Deklaratën e Pavarësisë hodhën themelet për një Gjermani të lirë dhe demokratike të pasluftës", tha Wadephul.
4 Korriku festohet si Dita e Pavarësisë në Shtetet e Bashkuara.
Përfaqësuesit e 13 kolonive amerikane miratuan zyrtarisht Deklaratën e Pavarësisë më 4 korrik 1776, duke prerë lidhjet me Britaninë dhe duke shënuar lindjen e Shteteve të Bashkuara. /Telegrafi/