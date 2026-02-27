Benita sjell "Bugatti"-n në skenën e finales së Big Brother VIP Kosova 4
Banorja e eliminuar në gjysmëfinale, Benita Zena, është ngjitur sonte në skenën e finales së Big Brother VIP Kosova 4 në Klan Arena, duke surprizuar publikun me performancën e këngës së saj “Bugatti”.
Kënga në fjalë ishte bërë një prej momenteve më të komentuara gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë më të famshme në vend. “Bugatti” u kthye në meme në rrjetet sociale, me fragmente që qarkulluan gjerësisht dhe u përdorën në forma humoristike nga fansat e spektaklit.
Megjithatë, sonte në finale, Benita solli një version krejt tjetër të këngës. Ajo u shfaq me një performancë të kuruar, me prezencë skenike më të fortë dhe interpretim më të strukturuar, duke e kthyer momentin që dikur ishte trajtuar me humor në një paraqitje serioze përpara publikut të madh në Klan Arena.
Rikthimi i saj në skenë u prit me duartrokitje, ndërsa rrjetet sociale reaguan menjëherë, këtë herë duke komentuar transformimin e saj dhe mënyrën si e përqafoi një moment që dikur ishte bërë viral për arsye krejt të tjera.
Finalja e BBVK 4 po vazhdon me surpriza dhe rikthime të papritura, duke mbajtur të lartë ritmin e mbrëmjes përpara shpalljes së fituesit. /Telegrafi/
