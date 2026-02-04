Bellingham shqetëson tifozët e Real Madridit pasi postoi një foto me maskë oksigjeni
Ylli i Real Madridit, Jude Bellingham, ka shkaktuar shqetësim tek tifozët pasi u detyrua të largohej nga fusha për shkak të një dëmtimi të dielën dhe shkaktoi trazira të mëtejshme duke postuar foto të vetes duke përdorur një maskë oksigjeni.
Bellingham pësoi dëmtimin në ndeshjen kundër Rayo Vallecano. Anglezi ndihej keq edhe para ndeshjes, duke u kapur fort pas vendit të lënduar kur mbërriti në stadium dhe gjatë ngrohjes. Në minutën e nëntë të ndeshjes, ai ndjeu një dhimbje në kofshën e majtë, gjë që e detyroi të largohej nga loja.
Real Madridi kreu shpejt një skanim me rezonancë magnetike, i cili konfirmoi ashpërsinë e problemit.
"Pas testeve të sotme të kryera nga shërbimet mjekësore të Real Madridit te lojtari ynë Jude Bellingham, atij i është diagnostikuar një dëmtim në muskulin e këmbës së majtë. Rimëkëmbja e tij do të monitorohet", njoftoi klubi.
Gjithçka tregon se Bellingham nuk do të jetë në gjendje të luajë në ndeshjet e ligës kundër Valencias, Real Sociedad, Osasuna dhe Getafe, si dhe në ndeshjen e fazës eliminatore të Ligës së Kampionëve kundër Benficas.
Megjithatë, Bellingham ka shkaktuar shqetësim tek tifozët dhe shkaktoi trazira të mëtejshme duke postuar foto të vetes duke përdorur një maskë oksigjeni.
"Jeta vazhdon", shkroi në mesazhin e shkurt përkrah fotos.
Ndryshe, Bellingham tashmë humbi fillimin e ligës për shkak të një operacioni në shpatull pas Kampionatit Botëror për Klube të mbajtur në Shtetet e Bashkuara. /Telegrafi/